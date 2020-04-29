楊梅慈暉分校遭爆教師超時工作 教育局：課務認知歧異
桃園市教育產業工會日前於臉書粉專上指稱，楊梅國中秀才分校主任王淑貞擅自將原本該是課後輔導課的第八節課，安排為教師基本授課時數，造成教師超時工作，且領不到課輔課的終點費。對此教育局澄清，為課務認知的歧異，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同。王淑貞也喊冤「並非第八節課就是課輔課」，由於該校聘僱教多教師，因此須安排教多課，以消化各教職員的基本授課時數。
王淑貞指出，一般國中，每日7節，一個禮拜35節課，將課輔課定為第八節。但秀才分校屬「慈暉分校」較特殊，主要招收中輟或有中輟之虞的弱勢學生，學生皆住校，考量秀才的教師的辛苦，因而比照資源班編制，須聘請較多教師。
師生比為1比3，全校包含導師、專任老師、主任及組長共22位教職人員，為了消化每位教職員的基本授課時數，除周五7節課的基本授課時數外，還須於每周一至四安排8節課作為教師基本授課數才夠。而周一至四第九、十節課則為課輔課，同樣有依規定提供課後輔導費400元。
教育局也澄清，學校因應學生住宿的特殊性，在課綱規範下調整課務安排時間，使教師於第七節之後仍有基本授課鐘點，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同，避免因課務認知的歧異，影響學生學習效益。
教育局也表示，依規範原則上學校課程應經課發會送局核定備查，倘教師對課程安排有異議，亦可在課發會上提出意見。爾後教育局將確實督導該校進行課發會的召開。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言