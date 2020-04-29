楊梅慈暉分校遭爆教師超時工作 教育局：課務認知歧異

桃園市教育產業工會日前於臉書粉專上指稱，楊梅國中秀才分校主任王淑貞擅自將原本該是課後輔導課的第八節課，安排為教師基本授課時數，造成教師超時工作，且領不到課輔課的終點費。對此教育局澄清，為課務認知的歧異，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同。王淑貞也喊冤「並非第八節課就是課輔課」，由於該校聘僱教多教師，因此須安排教多課，以消化各教職員的基本授課時數。

王淑貞指出，一般國中，每日7節，一個禮拜35節課，將課輔課定為第八節。但秀才分校屬「慈暉分校」較特殊，主要招收中輟或有中輟之虞的弱勢學生，學生皆住校，考量秀才的教師的辛苦，因而比照資源班編制，須聘請較多教師。

師生比為1比3，全校包含導師、專任老師、主任及組長共22位教職人員，為了消化每位教職員的基本授課時數，除周五7節課的基本授課時數外，還須於每周一至四安排8節課作為教師基本授課數才夠。而周一至四第九、十節課則為課輔課，同樣有依規定提供課後輔導費400元。

教育局也澄清，學校因應學生住宿的特殊性，在課綱規範下調整課務安排時間，使教師於第七節之後仍有基本授課鐘點，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同，避免因課務認知的歧異，影響學生學習效益。