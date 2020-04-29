快訊

中和宮廟暗夜惡火 出動68輛消防車趕往搶救

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

楊梅慈暉分校遭爆教師超時工作 教育局：課務認知歧異

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
楊梅國中秀才分校遭爆擅自將原本該是課後輔導課的第八節課，安排為教師基本授課時數，造成教師超時工作，且領不到課輔課的終點費。對此教育局澄清，為課務認知的歧異，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同。記者高宇震／攝影
楊梅國中秀才分校遭爆擅自將原本該是課後輔導課的第八節課，安排為教師基本授課時數，造成教師超時工作，且領不到課輔課的終點費。對此教育局澄清，為課務認知的歧異，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同。記者高宇震／攝影

桃園市教育產業工會日前於臉書粉專上指稱，楊梅國中秀才分校主任王淑貞擅自將原本該是課後輔導課的第八節課，安排為教師基本授課時數，造成教師超時工作，且領不到課輔課的終點費。對此教育局澄清，為課務認知的歧異，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同。王淑貞也喊冤「並非第八節課就是課輔課」，由於該校聘僱教多教師，因此須安排教多課，以消化各教職員的基本授課時數。

王淑貞指出，一般國中，每日7節，一個禮拜35節課，將課輔課定為第八節。但秀才分校屬「慈暉分校」較特殊，主要招收中輟或有中輟之虞的弱勢學生，學生皆住校，考量秀才的教師的辛苦，因而比照資源班編制，須聘請較多教師。

師生比為1比3，全校包含導師、專任老師、主任及組長共22位教職人員，為了消化每位教職員的基本授課時數，除周五7節課的基本授課時數外，還須於每周一至四安排8節課作為教師基本授課數才夠。而周一至四第九、十節課則為課輔課，同樣有依規定提供課後輔導費400元。

教育局也澄清，學校因應學生住宿的特殊性，在課綱規範下調整課務安排時間，使教師於第七節之後仍有基本授課鐘點，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同，避免因課務認知的歧異，影響學生學習效益。

教育局也表示，依規範原則上學校課程應經課發會送局核定備查，倘教師對課程安排有異議，亦可在課發會上提出意見。爾後教育局將確實督導該校進行課發會的召開。

楊梅國中秀才分校遭爆擅自將原本該是課後輔導課的第八節課，安排為教師基本授課時數，造成教師超時工作，且領不到課輔課的終點費。對此教育局澄清，為課務認知的歧異，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同。記者高宇震／翻攝
楊梅國中秀才分校遭爆擅自將原本該是課後輔導課的第八節課，安排為教師基本授課時數，造成教師超時工作，且領不到課輔課的終點費。對此教育局澄清，為課務認知的歧異，未來將督導學校於課程設計及規劃時，先與教師取得共識及認同。記者高宇震／翻攝

教育局

延伸閱讀

香港疫情趨緩 5月4日公務員復工、5月26日復課

遠距教學列高雄兵推項目 全市三級學校各擇1班實地演練

桃園區第5家非營利幼兒園只聞樓梯響 市府教育局挨批

新北男師把高中妹又被爆拍A片 教育局：檢視非該師

相關新聞

餐飲慘外送抽趴三成五太高 鄭文燦：應降到二成五以下

受疫情影響，桃園市許多商圈餐飲業用餐人數、生意銳減，市政府今天下午邀請餐飲業代表、foodpanda及UberEats代表...

台中太平自來水管破裂 晚間提前修復

台中市太平區太平路與太平十九街口的自來水管中午12時許破裂，造成自來水大量溢出，路面凸起，影響通行，並一度使附近6個里水...

肥料實名制太擾農 桃市府建議中央盼直接折抵補助

新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民，買肥料不僅要出具土地權狀，連一包20元補...

母親節將近 楊文科親訪模範母親頒贈「母儀典範」賀匾

母親節將近，縣長楊文科從今起親自到訪13鄉鎮市獲獎模範母親家中，頒贈「母儀典範」賀匾、健康氣炸鍋、稻穗琉璃獎座與母親節蛋...

「龍鱗染」結合（火旁）龍文化 苗市公所推文創商品

客委會補助苗栗市公所2000多萬元到位，市公所5月1日將創新推「龍鱗染」體驗，打出苗栗（火旁）龍特色，結合到文創商品行銷...

航空城土地徵收通過 鄭文燦：目標8月公告都市計畫

桃園航空城計畫延宕10餘年，內政部今開桃園航空城計畫土地徵收審議會議，桃園市長鄭文燦親率8名一級主管出席，下午鄭回市府主...

五一連假 桃園智慧遊、1968雙大數據清楚最新人流資訊

桃園市觀光旅遊局上周六假日測試16個景點大數據人流統計功能，現場同時派人回報情況，進一步調校監控精準度，在最短時間內有效...

見負壓隔離病房患者焦慮不安 護理師寫暖心卡片喊話

新冠肺炎疫情延燒，許多醫護員人接到命令後，儘管害怕但仍勇往直前地支援前線。衛生福利部桃園醫院護理師徐錦珊，談起第一次照顧...

4月只剩1天！桃園監理站籲運輸業駕駛員速申請萬元補貼

交通部針對計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛祭出補貼方案，4到6月期間可領各1萬元薪資補助，桃園監理站今天指出，大桃...

今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

相隔2個多月，苗栗縣中午又發生石虎路殺意外，也是今年第5起石虎路殺事件，縣府農業處派員趕往處理，將死亡石虎個體送往動物醫...

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

苗栗縣一些單向2線道內側車道畫設左轉專用道，直行車容易誤入違規，遭投訴形同陷阱，縣政府工務處重視列管全縣48處路口，最近...

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

衛福部因應疫情擴大急難紓困方案，符合資格者可領1萬元到3萬元不等急難紓困金，桃園市政府獲撥額度1600萬元，各公所連日來...

熱門新聞

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。