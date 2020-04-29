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餐飲慘外送抽趴三成五太高 鄭文燦：應降到二成五以下
受疫情影響，桃園市許多商圈餐飲業用餐人數、生意銳減，市政府今天下午邀請餐飲業代表、foodpanda及UberEats代表座談，市長鄭文燦認為，疫情下宅經濟興起，現行外送平台業者抽成高達三成五「太高了」，基於保護商家權利，外送平台業抽成趴數應降到二成五以下。
這波疫情下，桃園市許多餐飲店家生意「急凍」，業者為生存喊出紓困，市府經發局舉辦外送平台推廣及商家服務業紓困座談，20多位商圈餐飲業代表與會，業者表示，外送平台抽成趴數太高，讓業者不敢加入，希望抽成降低。也有業者表示，薪資補貼員工之外，納保老闆是否也可補貼。經濟部代表答覆納保雇主薪資補貼上限2萬元。foodpanda及UberEats代表表示會把抽成比降低意見帶回公司研議。
鄭文燦表示，受疫情影響民眾「快快買、慢慢吃」，宅經濟興起，很多顧客利用外送平台購買餐點，形成新趨勢，但是外送平台抽成趴數太高，抽成比例高達三成五太高了，以前UberTaxi抽成以二成五上限，目前經濟部推動的外送平台國家隊抽成15趴較低的，他認為外送平台抽成要有上限，應降到二成五以下。
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