餐飲慘外送抽趴三成五太高 鄭文燦：應降到二成五以下

受疫情影響，桃園市許多商圈餐飲業用餐人數、生意銳減，市政府今天下午邀請餐飲業代表、foodpanda及UberEats代表座談，市長鄭文燦認為，疫情下宅經濟興起，現行外送平台業者抽成高達三成五「太高了」，基於保護商家權利，外送平台業抽成趴數應降到二成五以下。

這波疫情下，桃園市許多餐飲店家生意「急凍」，業者為生存喊出紓困，市府經發局舉辦外送平台推廣及商家服務業紓困座談，20多位商圈餐飲業代表與會，業者表示，外送平台抽成趴數太高，讓業者不敢加入，希望抽成降低。也有業者表示，薪資補貼員工之外，納保老闆是否也可補貼。經濟部代表答覆納保雇主薪資補貼上限2萬元。foodpanda及UberEats代表表示會把抽成比降低意見帶回公司研議。