快訊

從少女租到當阿嬤 保險箱有啥「一生相守」的魔力

大病初癒再獲好消息！英相強生未婚妻生了 母子均安

肥料實名制太擾農 桃市府建議中央盼直接折抵補助

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供
新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供

新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民，買肥料不僅要出具土地權狀，連一包20元補助，還得提供存摺影本才能領到，無法像以往可直接折抵，「太麻煩，乾脆放棄補助」，桃市府農業局指出，農委會已調整提供地段地號與面積即可，明天將辦宣導座談，另將向中央建議直接折抵便民。

市議員周玉琴今天在議會質詢替農民發聲，她說不只買口罩要實名制，連農民買肥料也要實名制，政府美意一包補助20元，但要出具土地權狀等不少資料，有時缺件又要跑回家拿，種田者多是老農夫，「是要他跑幾趟？」市府農業局應向中央反映改善。

由於疫情衝擊，民營肥料廠供貨遲延，地方瘋傳「肥料缺貨」的謠言四起，農委會為求穩定供貨，先在3月中推出肥料預購制度，當時就規定要攜帶土地權狀登記，但農民超量登記，與實際供貨有落差，農委會在本月15日改推實名制，農民攜帶身分證件並向農會提供地段地號及匯款帳號預購，農民領取肥料後，補助也將撥入帳戶。

不過許多農民仍認為實名制度相當麻煩，也不清楚農委會已經變更做法，鄭姓農民說，以前買肥料直接到農會購買就行，推行實名制之後，若沒帶到資料就沒辦法買，得跑一趟回家拿，最擾民就是20元補助是匯入帳戶，「為什麼不乾脆折抵就好」，並酸說「農委會若有全額補助，雖然預購麻煩點，我會很樂意！」

許姓青農代耕田地面積多達五、六甲，他也認為土地權狀得由老地主提供，但老一輩思想傳統，取得不容易，且補助又只有1包20元，很多人嫌麻煩乾脆放棄，他建議若要推實名制，用身分證紀錄就好，並直接折抵，否則很多農民平時都窩在田裡，太過麻煩很不便民。

市府農業局農務科長洪彩燕說，農會已在4月15日推出調整後的肥料實名制，已經不需提供土地權狀，提供地段地號面積即可，以利農會作業核對購買數量，控制肥料穩定供貨，由於制度調整，可能農民對新資訊仍不夠清楚，明天下午3點將在市府邀集代耕、育苗業者等農友參與會議，希望農友將新資訊帶回產銷班，以利肥料購買作業。

1包40公斤肥料價格落在400到500元，市府農業局指出，市府補貼10元運費可直接折抵，至於農委會補貼的20元須撥款至指定帳戶，推測此做法與避免農會代墊有關，由於農民反映撥款不便，市府將向中央建議修正為直接折抵，不須為20元舟車勞頓。

新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供
新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供
新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供
新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供
新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供
新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民。圖／市議員周玉琴提供

農民 農委會 身分證

延伸閱讀

台南推動設置稻草編工廠 善用稻草護大地

大安農會和新社農會共推 香菇滷肉搭配禮麵美味上市

宜蘭農會保險箱傳監守自盜 農會人員：匪夷所思

保險箱金條失竊客戶無法證明存入 提告法院判農會免賠

相關新聞

航空城土地徵收通過 鄭文燦：目標8月公告都市計畫

桃園航空城計畫延宕10餘年，內政部今開桃園航空城計畫土地徵收審議會議，桃園市長鄭文燦親率8名一級主管出席，下午鄭回市府主...

肥料實名制太擾農 桃市府建議中央盼直接折抵補助

新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民，買肥料不僅要出具土地權狀，連一包20元補...

母親節將近 楊文科親訪模範母親頒贈「母儀典範」賀匾

母親節將近，縣長楊文科從今起親自到訪13鄉鎮市獲獎模範母親家中，頒贈「母儀典範」賀匾、健康氣炸鍋、稻穗琉璃獎座與母親節蛋...

「龍鱗染」結合（火旁）龍文化 苗市公所推文創商品

客委會補助苗栗市公所2000多萬元到位，市公所5月1日將創新推「龍鱗染」體驗，打出苗栗（火旁）龍特色，結合到文創商品行銷...

五一連假 桃園智慧遊、1968雙大數據清楚最新人流資訊

桃園市觀光旅遊局上周六假日測試16個景點大數據人流統計功能，現場同時派人回報情況，進一步調校監控精準度，在最短時間內有效...

見負壓隔離病房患者焦慮不安 護理師寫暖心卡片喊話

新冠肺炎疫情延燒，許多醫護員人接到命令後，儘管害怕但仍勇往直前地支援前線。衛生福利部桃園醫院護理師徐錦珊，談起第一次照顧...

4月只剩1天！桃園監理站籲運輸業駕駛員速申請萬元補貼

交通部針對計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛祭出補貼方案，4到6月期間可領各1萬元薪資補助，桃園監理站今天指出，大桃...

今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

相隔2個多月，苗栗縣中午又發生石虎路殺意外，也是今年第5起石虎路殺事件，縣府農業處派員趕往處理，將死亡石虎個體送往動物醫...

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

苗栗縣一些單向2線道內側車道畫設左轉專用道，直行車容易誤入違規，遭投訴形同陷阱，縣政府工務處重視列管全縣48處路口，最近...

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

衛福部因應疫情擴大急難紓困方案，符合資格者可領1萬元到3萬元不等急難紓困金，桃園市政府獲撥額度1600萬元，各公所連日來...

竹市最年輕里幹事 陪伴聊天成檢疫者最強心理支柱

新冠肺炎期間各地里幹事成為防疫第一線最辛苦的公務員。現年30歲、竹市最年輕的里幹事廖婉吟在香山區公所服務，一人負責兩個里...

反對建焚化爐 竹縣民代立院陳情

新竹縣地方民代今天北上立法院陳情，希望環保署停止興建焚化爐的計畫。自救會指出，焚化爐預定地一公里內就有烏魚養殖場及農田，若是飛灰落入魚池、農田，烏魚變毒魚，好不容易培植年產值近億元的烏魚子產業將化為烏有。

熱門新聞

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。