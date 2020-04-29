肥料實名制太擾農 桃市府建議中央盼直接折抵補助

新冠肺炎引發肥料之亂，農委會推出肥料實名制，桃園不少農民反彈，新制太過繁瑣擾民，買肥料不僅要出具土地權狀，連一包20元補助，還得提供存摺影本才能領到，無法像以往可直接折抵，「太麻煩，乾脆放棄補助」，桃市府農業局指出，農委會已調整提供地段地號與面積即可，明天將辦宣導座談，另將向中央建議直接折抵便民。

市議員周玉琴今天在議會質詢替農民發聲，她說不只買口罩要實名制，連農民買肥料也要實名制，政府美意一包補助20元，但要出具土地權狀等不少資料，有時缺件又要跑回家拿，種田者多是老農夫，「是要他跑幾趟？」市府農業局應向中央反映改善。

由於疫情衝擊，民營肥料廠供貨遲延，地方瘋傳「肥料缺貨」的謠言四起，農委會為求穩定供貨，先在3月中推出肥料預購制度，當時就規定要攜帶土地權狀登記，但農民超量登記，與實際供貨有落差，農委會在本月15日改推實名制，農民攜帶身分證件並向農會提供地段地號及匯款帳號預購，農民領取肥料後，補助也將撥入帳戶。

不過許多農民仍認為實名制度相當麻煩，也不清楚農委會已經變更做法，鄭姓農民說，以前買肥料直接到農會購買就行，推行實名制之後，若沒帶到資料就沒辦法買，得跑一趟回家拿，最擾民就是20元補助是匯入帳戶，「為什麼不乾脆折抵就好」，並酸說「農委會若有全額補助，雖然預購麻煩點，我會很樂意！」

許姓青農代耕田地面積多達五、六甲，他也認為土地權狀得由老地主提供，但老一輩思想傳統，取得不容易，且補助又只有1包20元，很多人嫌麻煩乾脆放棄，他建議若要推實名制，用身分證紀錄就好，並直接折抵，否則很多農民平時都窩在田裡，太過麻煩很不便民。

市府農業局農務科長洪彩燕說，農會已在4月15日推出調整後的肥料實名制，已經不需提供土地權狀，提供地段地號面積即可，以利農會作業核對購買數量，控制肥料穩定供貨，由於制度調整，可能農民對新資訊仍不夠清楚，明天下午3點將在市府邀集代耕、育苗業者等農友參與會議，希望農友將新資訊帶回產銷班，以利肥料購買作業。