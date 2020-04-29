母親節將近 楊文科親訪模範母親頒贈「母儀典範」賀匾

母親節將近，新竹縣長楊文科從今起親自到訪13鄉鎮市獲獎模範母親家中，頒贈「母儀典範」賀匾、健康氣炸鍋、稻穗琉璃獎座與母親節蛋糕等，今年也因竹北人口數增加而增設1位模範母親代表，加上協會推薦2位，共有16位模範母親，今年最高齡的模範母親獲獎人為95歲，育有7名子女；有3位90歲以上模範母親獲獎人都積極投入社會服務，從事志工，回饋鄉里。

關西模範母親王玉蓮已80歲，出生貧寒，曾「施棺」助20多人安心入葬、接濟獨居老人十餘年，並成立婦女愛心工作隊提供急難救助，善事不可勝數，「昨天也在參與捐血活動」，王玉蓮表示，從20多歲就投入社會服務工作，看到有些人過世沒錢入葬，就覺得是自身應該做的事，直到現今，看到有人需要，也會義不容辭，發揮自己力量，幫助他人。

楊文科表示，王玉蓮對鄰里間事物非常關心，也影響周遭人一同投入公益，曾擔任過關西鎮婦女會理事長、關西鎮民代表、長青協會理事長、西安社區理事長、3屆睦鄰會會長等，也是社區、佛光會、獅子會志工，所教育出的孩子個個優秀，大兒子憲兵少將、二兒子商界董事長、長女在雙龍國小擔任老師，是模範母親外也是社會婦女楷模。

新埔鎮模範母親林雲妹育有1子2女，教育子女有成，長女中華大學任教退休，二女擔任瑜伽老師，長子在美國矽谷擔任工程部經理，現任學校志工的林雲妹過去也擔任老師，她說，之前大部分時間都在關心弱勢家庭，「需要大家幫助的人太多了，就希望幫助更多弱勢學生」，這次獲得模範母親榮耀，讓她行事更加謹慎，做好榜樣。