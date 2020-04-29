「龍鱗染」結合（火旁）龍文化 苗市公所推文創商品

客委會補助苗栗市公所2000多萬元到位，市公所5月1日將創新推「龍鱗染」體驗，打出苗栗（火旁）龍特色，結合到文創商品行銷，此外，貓裏山公園籃球場將升級風雨球場，提供民眾風雨無阻的健康休憩場所。

苗栗市公所爭取客委會「好客苗栗．藝想空間」活化計畫，及「客庄創生」環境營造計畫，客委會分別核定補助2250萬元、200萬元，其中「好客苗栗．藝想空間」部分，市公所配合250萬元。

市公所指出，苗栗（火旁）龍是客家人特有元宵民俗，公所連續22年辦理，成了文化特色，「好客苗栗．藝想空間」計畫將在貓裏客家學苑增設（火旁）龍文化體驗館，5月1日起提供結合（火旁）龍意象的龍鱗染及舞龍體驗，公所並結合龍鱗染的亮點，應用在文創商品，吸引民眾選購。

此外，貓裏客家學苑目前有「染*布生活」研習課程、貓裏布藝漾工坊、貓裏好陶氣─生活手作陶體驗課程，供民眾參加，「好客苗栗．藝想空間」並延續茶粄陶染計畫，結合景點規畫輕旅行遊程，行銷活化並強化貓裏客家學苑品牌。

市公所說，貓裏山公園籃球場有30多年歷史，將升級風雨球場，民眾打球可以風雨無阻，2500萬元經費，計畫新增的頂蓋，將融合客家特色，並加強照明設施，設置隔音牆，減少打球影響附近社區寧靜。