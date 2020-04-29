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航空城土地徵收通過 鄭文燦：目標8月公告都市計畫

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦。記者曾健祐／攝影

桃園航空城計畫延宕10餘年，內政部今開桃園航空城計畫土地徵收審議會議，桃園市長鄭文燦親率8名一級主管出席，下午鄭回市府主持防疫會議時，他指出大會已核定區段徵收計畫審議，今天是航空城計畫的里程碑，市府8月將公告都市計畫、限制土地移轉，10年的漫長等待終於來到實質開發。

鄭文燦說，今天內政部審議航空城區段徵收計畫的土地徵收小組會議，除是關鍵審查也是航空城計畫的里程碑，目前雖是議會總質詢，他特別經議會同意親率8局處首長出席審查會，上午大會已經通過，該計畫走了10年，並在2013年行政院核定為重大國家建設。

鄭文燦表示，過去桃園機場有限建、禁建、飛航管制，及噪音問題，帶給居民很多不便，如何把機場的利益外部化，帶動地方的產業、都市發展是計畫的重要目的，所以不只是興建第三航廈、第三跑道，也包括引進產業、擴大機場自由貿易區、未來機場經濟學的開展，以及打造智慧城市。

他指出，為推動航空城計畫市府舉辦超過30場全區聽證會，有2萬多人參加，市府提出先建後拆、居住正義等充分保障地主及居民權益，也包括學校、墳墓、文化資產，埤塘的安置計畫；市府並於2018年3月完成都市計畫審定，接續區段徵收的範圍、抵價地的比例，今年完成第三跑道的環評。

鄭文燦說，今天是區段徵收計畫的審議核定，今天通過後將展開實質開發，預定今年8月正式公告都市計畫，限制土地移轉，區段徵收的作業也即將規劃確定；為讓航空城的區段徵收工程可能順利，市府決定成立新的「航空城工程處」，放在工務局底下，以專責的人力，來推動區段徵收工程。

由於今天拓寬的土地面積是2599公頃，其中民航局機場園區是1500多公頃，桃園市政府附近地區蛋白區是1100多公頃，未來還有安置區、公共建設區，優先產專區等，這幾項會先開發，另也興建安置住宅、公寓，讓居民有多元選擇權。

鄭文燦指出，各單位包括教育局遷校、水務局埔心溪分流、工務局做工程總設計，以及新成立的航空工程處下半年籌備項目等，他會今親主持航空城的推動會議，如同近期防疫會議一樣，市長親自主持、掌握進度，目標是8月完成都市計畫公告，及禁止移轉規定。

他也說，因此這3個月得把地上物拆遷補償、土地徵收補償等2項工作完成，總體經費將超過1000億元；鄭最後提到，10年是漫長的等待，他感謝同意方、反對方的意見，航空城計畫3月完成第三跑道環評，4月完成區段徵收計畫核定，中央部分審查的機制大致上結束了，接下來就是實質開發。

航空城 區段徵收 桃園機場

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