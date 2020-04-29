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五一連假 桃園智慧遊、1968雙大數據清楚最新人流資訊

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪老街一直是連續假日熱門景點，圖為3月假日的人潮。記者鄭國樑／攝影
大溪老街一直是連續假日熱門景點，圖為3月假日的人潮。記者鄭國樑／攝影

桃園市觀光旅遊局上周六假日測試16個景點大數據人流統計功能，現場同時派人回報情況，進一步調校監控精準度，在最短時間內有效掌握景點是否要進一步管制的資訊，風景管理處已經完成修正作業，大數據監控風景點、景點人流系統五一勞動節正式上路。

除了大溪老街等16個大數據景點，觀旅局發現石門山等多個步道人潮不會比景點少，加上正值油桐花盛開又是疫情期間，「桃園智慧遊（APP）」顯示，最近點閱率最夯的景區前10名有8個是步道，假日上午、下午人潮不斷。

至於交通部主導，與中央流行疫情疫情中心討論定案的「1968」介接中華電信全國監控景點、景區初步合計有195個熱區、220熱點，五一連假也會提供即時人潮燈號資訊。楊勝評指出，1968裡列出桃園15處地點，市府上述16處景點前5名都被納入，另外列入5處夜市，還有大湳市場、忠貞市場非景點型人潮公共場所，這部分會列入討論強化防疫工作。

楊勝評強力推薦民眾下載「桃園智慧遊」APP，因為能清楚從紅黃綠燈訊號了解景點人潮情況，輕旅遊不掃興。風管處處長廖育儀說，此APP經過嚴格校準，先由觀旅局請中華電信找出16個景區近3個月假日人潮大數據為基礎，另外由觀光導覽網廠商設計人潮警示燈號網頁，25、26日（周六日）試用時還請各景區轄管單位用即時通群組，回報各時段現場人潮狀況，與中華電信大數據統計數值核對調校，讓數值顯示比例與現地人流吻合。

觀旅局表示，桃園智慧遊APP提供中英日韓四國語言，還建置大溪老街、大溪橋、石門水庫、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、虎頭山奧爾森林學堂與後慈湖觀光即時影像，結合氣溫、降雨機率、紫外線及空氣品質等資訊，讓民眾出遊前先瞭解景區人潮、天候等資訊，總瀏覽量已達200萬人次，疫情期間觀看量成長40%，大溪老街、石門水庫瀏覽量分居1、2名，國人和國際客群瀏覽量都明顯提高。

虎頭山自然生態豐富，還可以飽覽桃園區市中心景象，假日好天氣健行人潮不斷。記者鄭國樑／攝影
虎頭山自然生態豐富，還可以飽覽桃園區市中心景象，假日好天氣健行人潮不斷。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 大溪老街 疫情

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