見負壓隔離病房患者焦慮不安 護理師寫暖心卡片喊話

新冠肺炎疫情延燒，許多醫護員人接到命令後，儘管害怕但仍勇往直前地支援前線。衛生福利部桃園醫院護理師徐錦珊，談起第一次照顧新冠肺炎患者，在負壓隔離病房內的所見所聞，她為安撫病患不安的情緒，特別寫下關懷卡片，以暖心話語陪伴病患。

徐錦珊為骨科護理師，面對突如其來的新型冠狀病毒，她某天臨時接到長官指令、支援前線。她表示，狀況緊急，只能加緊複習防護衣穿脫流程，心情也格外緊張。在負壓病房中，徐說，看見不少個案都很焦慮及恐慌，甚至有人問「我得了這個病會不會死掉？」更能顯示他們內心有多不安。

在夜裡透過院方監視器，徐看到病患在房間內不停地來回走動，經詢問後，病患們表示想藉走動消除內心的不安。而查房時，她說，能感覺到病患很想留住醫護人員，以傾訴內心焦慮。徐說，醫護人員能經由智慧手錶，即時掌握病患的生理狀況，並運用手機Line及電話關懷，解除病患的恐慌及不安。

徐表示，病患說每次留取痰液，查看檢驗報告結果時，常影響他們的心情，會請身心科協助病患，讓他們逐漸放開心胸，二次陰性後轉到微負壓病房，病患才能漸漸放下內心的石頭，侃侃而談自己的心事，並分享病癒出院後最想做什麼。

為安撫病患，徐更製作「安心台灣運動，我願意」關懷卡，告訴他們「我願意做你的防疫天使，即使穿PPE裝很熱，戴N95很悶、臉部壓傷、手洗到乾裂都是如此，我們不會放棄任何人」，她說，此時一句暖心的話，都能讓醫護人員勇敢的為病患站出來，做守護台灣的防疫天使。