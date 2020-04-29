4月只剩1天！桃園監理站籲運輸業駕駛員速申請萬元補貼

交通部針對計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛祭出補貼方案，4到6月期間可領各1萬元薪資補助，桃園監理站今天指出，大桃園地區已有逾9成、6400名駕駛人申請、受領，由於4月份只剩明天1天，目前中央尚未指示是否可回溯補助，因此提醒剩餘1成符合資格的駕駛人儘速把握這2天時間到監理站申請紓困補貼，以維護權益。

桃園監理站長黃成民說，受補助對象基本上為現職駕駛人，監理站受理對駕駛人相關資格條件並依實際任職從事職業駕駛情形「從寬認定」，不過駕駛人申請補助前，應先確實查核自身的執業登記證是否失效，或僅是兼差性質，以免不符合申請資格。

監理站指出，目前針對業者如遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業，只要是屬於這三業別自有車輛的駕駛可由駕駛人自行申請外，其餘均由公司名義統一送件。另外駕駛人申請薪資補貼除攜帶身分證影本、存摺封面影本、執業登記證影本外，並附帶從業證明（相關契約書）影本及租賃業需營運紀錄等，即可申辦。

黃成民說，監理站在受理公司或個別駕駛人薪資補貼申請，於審核無誤後，原則就會在3個工作天入帳，目前已逾9成駕駛人提出申請，呼籲桃園地區未申請駕駛人盡快在這兩天把握第一個月入帳時間完成申請，以免影響權益。

桃園監理站第三股長謝富妃說，包含桃園、中壢監理站符合資格者的駕駛人共7、8千人，由於4月只剩1天，中央也尚未說明若5月才提出申請，是否可回溯4月份的薪資補助，因此提醒尚未提出申請的駕駛人應儘速備齊資料，把握時間到監理站申請，原則4月補貼3個工作天內入帳，5、6月份補貼若資格沒有變動，一樣會自動在月初入帳。