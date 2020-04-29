今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

相隔2個多月，苗栗縣中午又發生石虎路殺意外，也是今年第5起石虎路殺事件，縣府農業處派員趕往處理，將死亡石虎個體送往動物醫院檢查情況，隨後將送特有生物研究保育中心研究利用。

縣府農業處自然生態保育科長張葦指出，今天中午接獲民眾通報，在台1線西湖往後龍方向發現石虎屍體，經送獸醫檢查為體重3.3公斤的亞成體公石虎。

苗栗縣今年1月至2月間共發生4件石虎路殺(含發現死亡個體)事件，包括1月1日三義鄉建中國小後方農路 (幼體)、苑裡鎮121縣道 (幼體)、1月25日苗栗市台6線路殺 (成體未死亡)、2月13日大湖鄉苗60-1鄉道 (成體)，其中3隻死亡，1隻受傷幸運獲救；去年1至4月苗栗縣共發生6件石虎路殺，其中5件都集中在1月間。