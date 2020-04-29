雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

苗栗縣一些單向2線道內側車道畫設左轉專用道，直行車容易誤入違規，遭投訴形同陷阱，縣政府工務處重視列管全縣48處路口，最近追蹤29處完成標線改善，左轉專用道可以轉出到外側車道，不用擔心違規，另13處無須改善，6處要求5月15日前改善。

聯合報系今年2月間接獲賴姓苗栗市民投訴，開車在國華路的正發路、正展路口，直行誤入內側車道的左轉專用道，遭到檢舉違規挨罰，質疑道路設計不友善用路人習慣形同陷阱，聯合報系報導探討，引起相關單位重視，縣政府工務處列管，工務處副處長詹彩蘋最近主持會議追蹤改善進度。

全縣盤點列管48處路口，其中，公路總局第二區養護工程處省道38處，已改善22處，無須改善12處，須辦理改善4處，包括竹南鎮台13線與科專三路、頭份市台13線與永貞路、通霄鎮台1線與拱天宮牌樓、三義鄉台13線與苗51線，縣府轄管道路8處，已改善7處，1處無須改善，此外，鄉鎮市公所轄管2處，都尚未改善，包括竹南鎮台13甲線與延平路、後龍鎮台1線與新港三路。

工務處指出，相關單位會勘評估，因路幅限制，都沒有增設左轉專用道，全部改善都是將原本2線車道以20公尺長的雙白實線區隔出左轉專用道，雙白實線改單虛線或是內側改虛線，因此直行車在左轉道可以轉出到外側車道而不違規，也不怕檢舉，至於6處尚未改善，決議5月15日前改善。