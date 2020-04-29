「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

衛福部因應疫情擴大急難紓困方案，符合資格者可領1萬元到3萬元不等急難紓困金，桃園市政府獲撥額度1600萬元，各公所連日來諮詢、申請人潮不斷，光桃園區公所就有上千人洽詢，但市府統計迄今尚未有核發案件，還沒人領到紓困金，原因出在如何認定是因「疫情陷困」影響生計，很多民眾也提不出證明文件，亟待中央通盤說明。

市府社會局指出，衛福部今天下午3點將召集各縣市政府社政單位開會討論，由於桃園受理普遍面臨如何認定是否受疫情陷困影響的窘境，雖陸續有收件，但還未有核定案件，今天也將向中央提出，希望能有進一步說明與做法，讓急難紓困金儘早發出。

市議員呂淑真、周玉琴今天在議會質詢關心此急難紓困方案，以八德區公所來說，雖有100萬元急難紓困金額度，但迄今實際僅受理4案，呂說，很多如流動攤販、賣玉蘭花小販等根本不清楚有這樣的紓困方案可申請，補助資訊不透明，對社會底層者而言來說不公平，「要懂網路的人才知道」，市府應加強宣導，讓弱勢者能真正受惠。

周玉琴也認為，急難紓困方案具體內容，很多民眾都霧煞煞，有民眾到公所填單子，看到表格那麼多也填不出所以然來，更多人連去哪申請也不知道，要求市府強化宣導，也建議可依據過去急難紓困對象的清冊主動查訪，紓困發放更為便民。

此項急難紓困方案，主要針對因疫情影響致生活困難，且其家戶總收入含存款未達當地區每人每月最低生活費1.5倍，桃園為2萬2922元，可向居住所在地公所，提出「急難紓困」申請，符合規定者，每人救助1至3萬元，衛福部也規定，若對於檢附證明文件有困難者，如遭暫停營業致生活困難的失業員工，或無投保勞保自營作業陷困者、未領有其他部會紓困之補助或津貼證明之陷困者等，政府將「從寬」由民眾切結。

不過，第一線公所人員普遍認為「從寬」定義不明，到底該如何認定？也讓桃園迄今尚未有紓困金核發案件，有公所社會課人員表示，連日來很多民眾都來洽詢，公所也有收件，但方案規定自營業者陷困，有些民眾為做網拍、賣玉蘭花等兼職工作，都說自己受到疫情影響又無法舉證，因此公所人員都不知該如何收件，亟待中央說明。