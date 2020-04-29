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因應疫情 清大校慶音樂大賽冠軍提琴手快閃直播演出

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大校長賀陳弘（中）欣賞校慶音樂快閃。圖／清大提供
清大校長賀陳弘（中）欣賞校慶音樂快閃。圖／清大提供

受疫情影響，許多學校活動都取消，為慶祝國立清華大學創校109年暨在台建校64周年校慶，校方以直播音樂快閃及架設校慶網站等線上方式來慶祝，由3名剛拿下全國學生音樂比賽（非音樂系組）大、中、小提琴獨奏第一名的清大學生與弦樂社共同演奏校歌等曲目，邀請海內外校友透過直播觀賞。

清大校長賀陳弘說，今年受疫情影響，許多校慶活動都取消，清大以直播音樂快閃及架設校慶網站等線上方式來慶祝；明年適逢創校110年暨在台建校65周年校慶，將邀請今年的值年校友一起進行雙值年擴大慶祝。他也向全球校友說明，清大師生在疫情中齊心協力，目前校內師生都非常健康安全，所有的課程也都以實體搭配遠距的方式進行。

清大校慶音樂快閃今天中午在清華大學旺宏館1樓穿堂舉行，由清大弦樂社與3名獲得全國學生音樂比賽非音樂系組冠軍的學生首度合作，演奏清大校歌與聖保羅組曲第四樂章。快閃結束後，全校師生及校友仍可上線觀看影片(https://youtu.be/7HMqrZpkBa0)。

此次演出由學務處課外活動組、秘書處規畫，計通中心負責直播。3名獲獎學生與清大弦樂社得知快閃的點子後，為了校慶都全力配合，在期中考期間仍抽空練習，力求完美演出。清華學院學士班大一生李可瑄是今年全國學生音樂比賽大提琴組冠軍。她說，接到校慶快閃邀請真的受寵若驚，首度與弦樂團合作感到非常榮幸。

李可瑄中小學都是音樂科班學生，主修大提琴，高中時曾榮獲全國學生音樂比賽第一名。升大學時並未報考音樂系，反選擇進入清華學院學士班，就是看好清大鼓勵學生培養雙專長的特色，未來升上大二時希望可以分流到科管院，並以她最愛的音樂為第二專長。

清華學院學士班大一生李可瑄是今年全國學生音樂比賽（非音樂系組）大提琴獨奏第一名。圖／清大提供
清華學院學士班大一生李可瑄是今年全國學生音樂比賽（非音樂系組）大提琴獨奏第一名。圖／清大提供

清大 快閃 直播

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