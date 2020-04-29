竹市最年輕里幹事 陪伴聊天成檢疫者最強心理支柱
新冠肺炎期間各地里幹事成為防疫第一線最辛苦的公務員。現年30歲、竹市最年輕的里幹事廖婉吟在香山區公所服務，一人負責兩個里，天上班就得背起「居家關懷包」騎車送到個案家，她不僅帶來檢疫所需的物資、乾糧，也用親切的問候平撫個案的不安；廖從農曆年初一起執行居家檢疫工作，至今已96天沒休假，她坦言，這是職涯遇過最大的挑戰。
市長林智堅今前往香山區公所頒發獎勵金，他說，特別感謝竹市57名里幹事及第一線民政人員防疫期間的付出，疫情雖趨緩但不能鬆懈，期待能盡快恢復正常生活。
廖婉吟是新竹市接手第一位居家檢疫個案、也是單區累積個案數最多的里幹事，曾單日接到38件個案，她說，個案居家檢疫剛開始難免有反彈聲浪，只能一一耐心溝通，久了以後大家就像家人與朋友，她也能感同身受個案心中的煎熬。曾經有一名個案在醫院等待檢驗，因太害怕所以打給她哭訴，所幸經不斷安慰、開導對方，還好最後檢驗結果是陰性，讓兩人都鬆了一口氣。
廖婉吟說，防疫期間里幹事手機必須24小時保持暢通，她曾經在深夜接到電話，立刻跟警察前往檢疫者家裡探訪，關心對方狀況。關懷期間還曾讓檢疫接起電話開玩笑說「我兒子都沒那麼常打給我」！
香山區長林柏志說，竹市已累計2500多名居家檢疫個案，香山區約400多名，區內里幹事連續三個月幾乎沒休假，剛開始執行個案關懷，里幹事只配戴口罩及酒精，進行個案的電訪及家訪；隨著疫情升溫，里幹事還需至個案家中進行防疫手機定位，致贈關懷包、協助領藥、補發居家檢疫通知書等各項協助工作。
民政處長倪冠勳說，竹市單日追蹤個案曾高達880多名，里幹事一天至少要打3、40通電話，平時的里政各項工作仍需持續進行，讓里幹事工作量暴增，承受十分大的壓力，但為了防疫工作，每位里幹事仍兢兢業業的執行各項任務，市府也以最嚴謹的態度防疫，呼籲民眾配合政策、不用過度擔心。
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