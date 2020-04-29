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影／台中市消放隊有60個粉絲頁？盧秀燕：影片是宣導

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在民進黨團召開記者會時，親自慰勞第七救災救護大隊專責救護隊，盛讚他們是守護城市的英雄，並將優先補齊防疫物資。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕今天在民進黨團召開記者會時，親自慰勞第七救災救護大隊專責救護隊，盛讚他們是守護城市的英雄，並將優先補齊防疫物資。圖／台中市新聞局提供

台北市錢櫃KTV大火，各縣市開始注意消防員救災效能。台中市民進黨團今天踢爆消防局長官要求基層消防員自行製作網路宣導影片、經營臉書粉絲專頁，影響本業，台中市消防分隊必須管理超過61個粉絲專業，加上其他消防單位，台中市的消防體系若為了推銷市長功績，保守估計，恐怕要成立接近200個粉專，呼籲取消「亮點計畫」。

台中市長盧秀燕今天在民進黨團召開記者會時，親自慰勞第七救災救護大隊專責救護隊，盛讚他們是守護城市的英雄，並將優先補齊防疫物資。

針對媒體詢問消防局宣導影片拍攝，她說，因應防疫需求，不論中央或地方都有許多宣導影片出爐，各機關都須做好防疫及防災宣導，讓民眾獲得正確資訊，盼外界看到基層消防人員的辛勞與奉獻，給他們更多肯定與鼓勵。

「本末倒置、消費基層消防員！」台中市民進黨團總召、市議員陳世凱痛批，消防不要做秀，應該要解決問題，市長面對民調不高，要求各局處跟著她一起做秀，錢櫃的稽查，拍了一些照片後，竟然是要求消防分隊經營粉專。

陳世凱說，消防員要在消防局的臉書按讚，消防弟兄在救災、救難、防疫的狀況下，還要執行亮點計畫，經營臉書、拍微電影，其他縣市消防單位，都只使用一個粉專及足夠，台中市府竟要求各分隊、各大隊都要成立粉專，是否做秀做過頭？

民進黨黨團副書記長，市議員黃守達質疑，台中市今年1月才做完春安專案，稽查各娛樂場所，為什麼稽查錢櫃又發現不合格？還是市長沒到，所有聯合稽查都在做假？

黃守達表示，大部分消防同仁都沒有拍片剪片的經驗及知識，卻要做職務以外的事，救災、救助的宣傳不應凌駕本務，應該撤銷亮點計畫。

市議員王立任指出，消防隊每年10月新進人員到隊時，先實習6個月，實習期間先使用一套舊的基本消防裝備，在隔年2月採購新裝備，但招標後廠商竟然還有6個月的交貨期，導致新進人員從實習結束到拿到新的裝備，會有將近半年的空窗期是要用舊裝備進火場。

消防員權益促進會秘書長朱智宇表示，第一線消防人員的設備需要維護、檢測，近年來發生許多基層消防員殉職案件後，各縣市逐漸重視消防人員裝備維護與檢測，桃園市為同仁進行空呼器、氣瓶背架的定期檢測維修，然而台中在去年為弟兄做空呼器檢測後，今年卻毫無動作。

朱智宇要求，台中市應該將帳冊回歸個人管理，並完善維修檢測，以及建置整體普遍訓練計畫。

消防局表示，是在不影響既有勤務下拍攝宣導影片，藉由社群媒體分享，讓正確資訊廣為民眾周知，例行性的消防裝備檢測持續落實執行；近期因應防疫勤務加倍，市長盧秀燕親自慰問，聆聽基層同仁心聲，將依人力彈性調整，減輕業務負擔，兼顧城市安全與個人權益。

有關消防裝備維護與檢測，108年度進行空氣呼吸器組（含面罩、背架）檢驗維護共1297組，其中檢測維護面罩、背架、肺力閥計1866件、326支鋼瓶；109年度檢驗維護採購案也已於2月4日決標，訂於5月8日開始辦理分批收回做檢測事宜，預計檢測面罩、背架、肺力閥2500件及鋼瓶250支，持續提升消防設備安全。

台中市民進黨團今天踢爆消防局長官要求基層消防員自行製作網路宣導影片、經營臉書粉絲專頁，影響本業，台中市消防分隊必須管理超過61個粉絲專業，呼籲市府勿秀過頭。圖／台中市民進黨團提供
台中市民進黨團今天踢爆消防局長官要求基層消防員自行製作網路宣導影片、經營臉書粉絲專頁，影響本業，台中市消防分隊必須管理超過61個粉絲專業，呼籲市府勿秀過頭。圖／台中市民進黨團提供

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