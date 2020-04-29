五一連假找愛情 中壢美滿服務中心社工加班忙

五一勞動節連假將到，即使新冠肺炎讓不少人「在家度假」，不過，不少未婚或喪偶男女忙著「預約」，要求婚友聯誼中心社工不要放假。一位貴婦介紹五位開著千萬名車貴婦，讓為未婚男女搭橋40年的中壢區美滿服務中心主任徐乃義，不知該如何安排「登對」的男士。

一位在台北經營服裝的陳姓女老闆，民國79年參加美滿中心未婚聯誼找到老公，老公出資由她在西門町經營高檔服中公司，碰到失婚的貴婦客人，就建議她們參加美滿「第二春個別一對一」，只是這些開著賓利或勞斯萊斯（Rolls-Royce）、寶馬（BMW）名車的女士，一身華服與高檔香水味，讓徐乃義也招架不住，不知該如何安排「登對」的男士。

全省有十多家連鎖書局的負責人告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，由於疫情讓書局也面臨經營考驗，但他相信台灣是防疫模範生，希望很快可以度過，趁著最近工作較不忙碌，希望這些幹部早日成家，負責人年輕時也參加過美滿未婚聯誼，所以替每個幹部交一千元報名費，希望他們成功。

一家航空公司的空姐，原本因為飛機停飛，加上媽媽鼓勵，抱著好玩的心情，沒想到中壢區美滿服務中心安排的留美博士雖然年收200萬，卻是客氣有禮貌，讓她忍不住告訴同事，「美滿中心有許多優質男！」也讓四位都是碩士學位，外文頂呱呱的空服員蠢蠢欲動想「碰運氣」！

30年前在中壢區美滿服務中心結婚的桃園環保局退休公務員，生下兩個都是公職的下一代也希望在五一連假報名，他告訴徐乃義，就像當年他抱著平常心參加，相信下一代的緣分也會在美滿。