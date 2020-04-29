快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

帶社區居民動手做環保 梧桐基金會辦食物x森林聚落特展

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
梧桐基金會在林務局的補助下，以食物森林為主題，帶動社區居民動手做環保，將生態觀念融入生活。圖／梧桐基金會提供
梧桐基金會在林務局的補助下，以食物森林為主題，帶動社區居民動手做環保，將生態觀念融入生活。圖／梧桐基金會提供

推動社區環境綠化！財團法人梧桐基金會在林務局的補助下，以食物森林為主題，帶動社區居民動手做環保，將生態觀念融入生活，甚至帶動社區商家生意，豐碩成果獲得林務局表揚，並在竹北市的厚食聚落戶外空間，即日起至5月10日舉辦「食物x森林聚落特展」，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

梧桐基金會經理丘建賢表示，雖然正逢新冠肺炎疫情延燒，但社區的環境綠化並沒有因此停擺，基金會設計了10多項有趣的活動與課程，如利用家戶廚餘栽種馬鈴薯、正確養護家樹、利用庭園作物萃取精油再製成健康牙膏等，前後參與的民眾超過千人，這次的展覽將居民DIY的成果一一呈現。

食物森林強調多層次栽種可食作物，從地底、地面往上，至少可以找到7個層次。展覽特意安排將食物與層次同步呈現，讓民眾了解各種食物來自於哪一個層次，如當季的桑椹屬於小喬木的果實，而鳳梨則屬於低底層的水果，地瓜是地面下的根莖類。民眾參觀展覽除能獲得知識，現場還有現做的果醬、果汁等可品嘗。

丘建賢說，蔬果除了飲食之外，還能做成繪畫用的水彩，咖啡豆、薏仁、蔬果片也可以做成耳環、墜飾，「食物x森林」強調生活應用，周末林務局更安排蜂農現場解說養蜂和取蜜的過程，看完展覽還可以帶走種子包，讓民眾回到家中實踐自已的綠生活。

由梧桐基金會、農委會林務局與林試所共同主辦「食物x森林 聚落特展」，即日起每周三至周日的上午10點到下午5點，在厚食聚落的戶外空間免費展出，展期至5月10日，歡迎民眾至戶外參觀，基金會也非常樂意將經驗分享給其他社區。

由梧桐基金會、農委會林務局與林試所共同主辦「食物x森林 聚落特展」，即日起每周三至周日的上午10點到下午5點，在厚食聚落的戶外空間免費展出。圖／梧桐基金會提供
由梧桐基金會、農委會林務局與林試所共同主辦「食物x森林 聚落特展」，即日起每周三至周日的上午10點到下午5點，在厚食聚落的戶外空間免費展出。圖／梧桐基金會提供

新冠肺炎 果汁 疫情

延伸閱讀

6隻埃及聖䴉變8000隻 緣自36年前風災…

決定移除埃及聖䴉 林務局「從上到下心理都掙扎」

影／從濕地蔓延至垃圾場！埃及聖䴉遍全台 連獵人都打不到

願景回響／護樹不「斷頭」 林務局將訂修剪規範

相關新聞

影／台中市消放隊有60個粉絲頁？盧秀燕：影片是宣導

台北市錢櫃KTV大火，各縣市開始注意消防員救災效能。台中市民進黨團今天踢爆消防局長官要求基層消防員自行製作網路宣導影片、...

防疫情讓縣府停擺 台東試辦居家上班2天員工喊悶爆了

為防新冠疫情導致單位運作停擺，台東縣政府3月曾試辦居家上班2天，試過的員工一致反應：一個人在家工作，兩天就煩悶枯燥，期待...

疫情讓民代不用趕攤應酬 天天回家吃晚飯家人不習慣

「以前跟家人一周吃不到一次飯，現在天天回家吃晚飯，家人倒有點不習慣！」新竹市議會議長許修睿說，以前每天跑攤應酬，從早忙到...

老幼美感共學 完成大樹壁畫

衛生福利部苗栗醫院昨天在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，中心的銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同參與外牆壁畫彩繪，共同完成了以大樹為意象的作品，象徵生生不息、活力充沛，也呈現北苗市場各式蔬果魚肉的繽紛景致。

竹縣觀光影片 逾5萬人次觀看

疫情期間大家悶壞了，新竹縣府推出二天一夜親子遊宣傳影片，上線3天超過5萬觀看人次，除了可以在家解悶，也希望等疫情趨緩後能跟著影片玩遍竹縣。

桃園航空城土徵 民團籲暫緩

「桃園航空城計畫」今天將召開土地徵收會議。民間團體昨在內政部前舉行記者會，呼籲內政部次長花敬群，航空城計畫應比照日前答詢社子島安置計畫的承諾，逐戶列冊後，再審議土地徵收。

景點人流控管 鄭文燦：防疫戰爭要打到最後一刻

五一連假即將到來，不僅交通部利用1968APP監測景點人流車潮，桃園市政府也在近日升級在16處知名景點推出人流警示燈號，...

民代批砸40億辦世界客家博覽會？ 鄭文燦駁尚未定案

全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，市議員林正峰今在議會質詢此事，直指此活動總經費高達40億元，將在2022...

桃園要補助藥局買健保讀卡機 時力林于凱促高雄市跟進

時代力量高雄市議員林于凱今天呼籲高雄市長韓國瑜，與其要為醫護人員做新冠肺炎檢測，不如先了解第一線藥局的需求，比照桃園市政...

中油工作船破壞藻礁和珊瑚 環團控訴桃市府不聞不問

桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，3月28日一艘工作船在大潭藻礁區斷纜擱淺，意外破壞約0.58公頃藻礁...

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

又一座陸橋要消失 土城清水陸橋5月1日封金城路拆除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。