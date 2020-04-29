帶社區居民動手做環保 梧桐基金會辦食物x森林聚落特展

推動社區環境綠化！財團法人梧桐基金會在林務局的補助下，以食物森林為主題，帶動社區居民動手做環保，將生態觀念融入生活，甚至帶動社區商家生意，豐碩成果獲得林務局表揚，並在竹北市的厚食聚落戶外空間，即日起至5月10日舉辦「食物x森林聚落特展」，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

梧桐基金會經理丘建賢表示，雖然正逢新冠肺炎疫情延燒，但社區的環境綠化並沒有因此停擺，基金會設計了10多項有趣的活動與課程，如利用家戶廚餘栽種馬鈴薯、正確養護家樹、利用庭園作物萃取精油再製成健康牙膏等，前後參與的民眾超過千人，這次的展覽將居民DIY的成果一一呈現。

食物森林強調多層次栽種可食作物，從地底、地面往上，至少可以找到7個層次。展覽特意安排將食物與層次同步呈現，讓民眾了解各種食物來自於哪一個層次，如當季的桑椹屬於小喬木的果實，而鳳梨則屬於低底層的水果，地瓜是地面下的根莖類。民眾參觀展覽除能獲得知識，現場還有現做的果醬、果汁等可品嘗。

丘建賢說，蔬果除了飲食之外，還能做成繪畫用的水彩，咖啡豆、薏仁、蔬果片也可以做成耳環、墜飾，「食物x森林」強調生活應用，周末林務局更安排蜂農現場解說養蜂和取蜜的過程，看完展覽還可以帶走種子包，讓民眾回到家中實踐自已的綠生活。