防疫情讓縣府停擺 台東試辦居家上班2天員工喊悶爆了

為防新冠疫情導致單位運作停擺，台東縣政府3月曾試辦居家上班2天，試過的員工一致反應：一個人在家工作，兩天就煩悶枯燥，期待疫情早日結束，大家的作息回歸正常。

新冠疫情從去年底在大陸竄出火苗，一路延燒至今，蔓延全球，相較其他國家，台灣疫情算輕，但也攪得百業困頓，人心惶惶，以往只有SOHO族在家上班，隨著疫情持續，國內許多私人企業，甚至連公務機關都規畫人力分流、分區辦公套配，公務人員也得居家上班。

縣府人事處長張文馨說，為防府內發生群聚感染，導致縣府癱瘓，縣府早擬妥分區及居家辦公規畫，在3月19日就試辦居家辦公一周，各處室員工輪流居家辦公2天，未排定居家上班員工在縣府內可用空間分區辦公，試辦期間縣府運作如常。

曾居家上班兩天的縣府員工都表示，在家工作雖自在，不必早起，省了通勤時間，但「一個人上班，沒人聊天，真的悶爆了。」

縣消防局搶救科科長林信宏、縣府教育處資訊及終身學習科長陳冠樺表示，因平常就簽收發電子公文，居家上班沒問題，雖然心情較輕鬆，但少了人與人面對溝通。

林信宏指出，在辦公室可跟同事聊兩句，在家裡只有一個人，兩天就覺得有點悶。陳冠樺也覺得一人在家上班，有種孤單感覺。

縣府人事處科員莊文雅說，一人在家上班兩天，不必打卡簽到簽退，輕鬆自在，當天該簽辦公文還是要當天完成，電子公文可以隨手批，但要印成紙本公文呈閱會簽的，還是得麻煩辦公室同事跑流程。