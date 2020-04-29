公館國中全縣技藝競賽3榜首 多元化發展大放異彩
苗栗縣國中技藝競賽放榜，公館國中學生凃宥晟、彭品甄、李昱辰分別勇奪電機電子焊接組、文書處理組、機車修護組第一，創下館中技藝競賽最好紀錄，其中電機電子焊接組、文書處理組再度蟬聯全縣，成績大放異彩。
全縣技藝競賽館中有49名學生參與競賽，共26人獲獎，獲獎率53%，創下最佳成績，其中除3名學生勇奪第一，中餐組高達86%獲獎率、機車組80%獲獎率、焊接組70%獲獎率，學校都引以為傲。
彭品甄說，她對文書處理很有興趣，除了學校集訓外，她每天自己都還至少花2到3個小時練習，從一開始18分鐘到後來3分鐘多，都是考苦練出來的。
機車修護組第一的李昱辰因在家沒有辦法練習，他表示，除了集訓時間外，他都是靠腦袋模擬整個流程，但也因為這樣，讓他在比賽時能行雲流水的速度獲得第一。
凃宥晟在電機電子焊接組搶下第一，他很開心可以有這麼好的成績，他指出，本來以為可以念的學校不多，但現在可以憑藉技藝競賽優異成績，他會再好好想想自己的選擇。
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