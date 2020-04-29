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大華科大8月1日正式更名「敏實科大」專注發展智慧車輛

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
大華科技大學今年8月更名為敏實科技大學。圖／大華科大網頁
大華科技大學今年8月更名為敏實科技大學。圖／大華科大網頁

大華科技大學日前向教育部申請改名，4月中收到教育部回函同意，並大動作宣布8月將改名為「敏實科技大學」，校長張浣芸表示，大華科技大學將於今年8月更名為敏實科技大學，最重要的目標即「畢業即全球就業」，期待每位同學都能學以致用。

大華科大創校於1967年，面對社會結構巨幅改變，歷經數次革新，從農專立校、轉型為工專、技術學院、2012年升格為大華科技大學，自2018年敏實集團入主大華科大，如今逐步轉型為培養AI人工智慧領域自駕車人才的自駕車研究中心，成翻轉及開啟AI教學的新頁。

經變革與轉型，校方表示，規劃未來幾年發展願景為「培育智慧製造與智慧車輛產業人才之專業科技大學」，為達目標，教師需至企業深耕或見習再回到學校教學；同時也邀請集團內主管擔任學校業師，讓學生在校期間就與研發與生產真正接軌，以落實「大一見習」、「大四實習」、「畢業即全球就業」的準備。

張浣芸表示，大華科大內部科系轉型定案後，校名經過董事會同意進行更名，8月1日起正式更名「敏實科技大學」。

大華科技大學今年8月更名為敏實科技大學。記者張雅婷／攝影
大華科技大學今年8月更名為敏實科技大學。記者張雅婷／攝影

教育部 AI 願景

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