大華科大8月1日正式更名「敏實科大」專注發展智慧車輛

衛生福利部苗栗醫院昨天在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，中心的銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同參與外牆壁畫彩繪，共同完成了以大樹為意象的作品，象徵生生不息、活力充沛，也呈現北苗市場各式蔬果魚肉的繽紛景致。

2020-04-28 23:45