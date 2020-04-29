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宅家防疫不無聊 桃市文化局推多項線上影音活動

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
新冠疫情延燒，藝文團體一片哀嚎，桃園市政府文化局也在官網成立防疫專區，推出線上影音、活動、徵件、展覽等，陪伴民眾度過「宅家」防疫。圖／桃園市政府文化局提供
新冠疫情延燒，藝文團體一片哀嚎，桃園市政府文化局也在官網成立防疫專區，推出線上影音、活動、徵件、展覽等，陪伴民眾度過「宅家」防疫。圖／桃園市政府文化局提供

新冠疫情延燒，藝文團體一片哀嚎，桃園市府日前允諾協助藝文團體發展線上劇場，不收場地租金，更給予演出補助。桃園市政府文化局也在官網成立防疫專區，推出線上影音、活動、徵件、展覽等，陪伴民眾度過「宅家」防疫。

為讓民眾待在家中不無聊，文化局整合現有的「線上閱讀」資源，包括圖書館電子書、期刊資料庫，及文化桃園、桃園藝文、館藏桃園、眾聲等刊物電子書，讓民眾能以最便捷的方法閱讀。

還有不少線上活動，即日起至5月18日，大溪木藝生態博物館推出5周年缐上遊戲；4月18日至5月31日，桃園城市記錄片將舉辦線上影展，首次在「紀錄桃園」臉書粉專直播，於每周六日呈現；4月24日至5月3日，桃園光影文化館光影辦理「大自然交響曲線上影展」，推出16部電影，只要領取觀影序號就能線上收看；5月起還推出線上影音「職人博物館」，介紹桃園24位在地職人，講述職人在各領域的精彩故事。

文化局指出，下半年還會陸續推出線上影音，如桃園城市故事館在家逛，不出門即可走讀桃園，以及公民紀錄片，深度了解隱藏在桃園巷弄裡的感人及社會議題故事。另配合109年度國家記憶庫眷村學及陂塘故事蒐集案，辦理桃園眷村、陂塘、航空城等故事線上徵件；線上劇場則將與優質表演團隊合作，包括桃園傑出演藝團體、綠洲創作計劃等，洽購表演節目並預計於線上播放。

為協助藝文團體紓困，市府日前曾舉行紓困補助說明座談會，允諾如原在文化局及相關館舍租借場地，但逢疫情取消演出者，全額退場租費、可核銷已執行項目、明年優先排期、針對傑出團體及各類補助案件加速核銷及請款作業、減免小型文化設施（OT )3-6月固定權利金50%，此外，還將收集、彙整各藝文團體、業者意見後送交文化部研議參考，向中央爭取更好的紓困條件，共度疫情難關。

文化局 疫情 劇場

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