紓解交通 新竹市府後街暫改為機車停車區

5月報稅季將至，民眾要陸續申報繳納所得稅、房屋稅，期間新竹市中央路稅務大樓周邊總是人車潮眾多，為紓解機車停放問題，新竹市府今宣布，已規劃稅務大樓旁府後街於報稅期間作為臨時機車停車區，於週一至週五早上8點至晚上6點禁止汽車通行，讓民眾安心報稅。

市府指出，5月1日至6月30日期間，府後街臨時機車停車區「中央路－中正路96巷」每周一至周五早上8點至晚上6點，封閉作為臨時機車停車區使用，僅供機車與行人通行，禁止汽車通行。另外，民眾也可善用中正路96巷、文化街、府後街周邊停車格。

稅務局長范春鑾表示，為引導民眾順利停車報稅，稅務局將設置停車指引看板，並指派專人協助引導，另於防疫期間鼓勵民眾善用網路代替馬路，方便又快速。