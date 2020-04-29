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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

紓解交通 新竹市府後街暫改為機車停車區

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今宣布，報稅期間規劃稅務大樓旁府後街於報稅期間作為臨時機車停車區，於週一至週五早上8點至晚上6點禁止汽車通行，讓民眾安心報稅。資料照／新竹市政府提供
新竹市府今宣布，報稅期間規劃稅務大樓旁府後街於報稅期間作為臨時機車停車區，於週一至週五早上8點至晚上6點禁止汽車通行，讓民眾安心報稅。資料照／新竹市政府提供

5月報稅季將至，民眾要陸續申報繳納所得稅、房屋稅，期間新竹市中央路稅務大樓周邊總是人車潮眾多，為紓解機車停放問題，新竹市府今宣布，已規劃稅務大樓旁府後街於報稅期間作為臨時機車停車區，於週一至週五早上8點至晚上6點禁止汽車通行，讓民眾安心報稅。

市府指出，5月1日至6月30日期間，府後街臨時機車停車區「中央路－中正路96巷」每周一至周五早上8點至晚上6點，封閉作為臨時機車停車區使用，僅供機車與行人通行，禁止汽車通行。另外，民眾也可善用中正路96巷、文化街、府後街周邊停車格。

稅務局長范春鑾表示，為引導民眾順利停車報稅，稅務局將設置停車指引看板，並指派專人協助引導，另於防疫期間鼓勵民眾善用網路代替馬路，方便又快速。

若需親自到場洽辦房屋稅、牌照稅等地方稅業務，稅務局也做好萬全防疫措施，規定同仁全程戴口罩、租用紅外線儀量測體溫，大廳、電梯等辦公環境每天加強消毒，並於1樓取號機台旁設置乾洗手站。並配合以清晰地貼指標，提醒民眾遵守室內1.5公尺的安全社交距離，連全功能櫃臺也裝設隔板，希望能守護民眾健康。

新竹市府今宣布，報稅期間規劃稅務大樓旁府後街於報稅期間作為臨時機車停車區，於週一至週五早上8點至晚上6點禁止汽車通行，讓民眾安心報稅。資料照／新竹市政府提供
新竹市府今宣布，報稅期間規劃稅務大樓旁府後街於報稅期間作為臨時機車停車區，於週一至週五早上8點至晚上6點禁止汽車通行，讓民眾安心報稅。資料照／新竹市政府提供

新竹 社交距離 口罩

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