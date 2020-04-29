疫情讓民代不用趕攤應酬 天天回家吃晚飯家人不習慣

「以前跟家人一周吃不到一次飯，現在天天回家吃晚飯，家人倒有點不習慣！」新竹市議會議長許修睿說，以前每天跑攤應酬，從早忙到晚，回到家都累癱了，少有機會跟家人共進晚餐，新冠肺炎疫情爆發以來，「彷彿按下暫停鍵」，婚宴等活動大都取消，幾乎沒攤可跑，也趁這個機會好好陪伴家人。

許修睿身兼國民黨新竹市黨部主委及竹蓮寺主委，每天要跑的婚喪喜慶、社區、社團及政黨活動非常多，他說，幾乎每天跑攤應酬都超過十幾場，有時遇到大日子，因時間有限沒辦法都跑，只能選擇性或由助理幫忙跑。

許修睿說，跑攤行程非常緊湊，平均每場只能停五到十分鐘，敬酒致意後，就得趕場，因車程浪費最多時間，去年國民黨前主席吳敦義來新竹市參加台灣各農田水利會慶祝水利節餐會，當天他也趕了十幾場，只陪吳五分鐘就得繼續趕場。

二月新冠肺炎疫情爆發後，許修睿說，幾乎所有的社團、社區等活動都取消了，剛開始還有人辦婚宴，疫情嚴峻許多人禮到人不到，到客率不到一半，場面難看，現在新人大都先辦結婚登記，等疫情過後再補辦婚宴，因此幾乎婚宴也都沒了。

許修睿說，現在幾乎沒攤可跑了，即使有跑攤也都戴口罩，不敬酒，拱手致意，但已非常少，就連告別式，為避免群聚也沒有全部都跑。