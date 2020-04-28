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分享台灣防疫經驗 桃園法僑最愛關懷防疫包

中央社 / 桃園28日電

桃園市政府今天舉辦「桃園法僑防疫座談會」，由桃園市長鄭文燦、法國在台協會及桃園旅台法國人共同參與，而台灣完善的防疫配套措施，也獲得曾有居家隔離經驗的法僑盛讚。

桃園市長鄭文燦表示，疫情期間，外籍人士在台也可獲得同樣的關懷跟照顧，居家隔離的外籍人士同樣可獲得桃園市政府警察局及衛生局的電話、視訊關懷，還可獲贈關懷防疫包，內含溫度計、14片口罩、消毒用氯錠及多種類零食，「台灣不只很安全，還很友善」。

曾在臉書社團貼出桃園居家檢疫關懷包的尼可拉斯卡凡（Nicolas Caffin），也出席大讚台灣防疫工作。他說，居家檢疫第2天就有政府人員按鈴，一開門就看見地上一大袋零食，每天還有警察聯絡關心健康狀況，看到防疫包內提供14天份的口罩最讓人開心，而台灣防疫工作整備迅速，中央指揮明確，從政府到人民都知道該做什麼事情，這是台灣與法國防疫最大的不同。

法國在台協會主任公孫孟表示，台灣防疫成績斐然，很慶幸能生活在安全的台灣，也很感謝桃園有個如此照顧法國朋友的市長，讓在桃園的法僑覺得自己很安全，不但能正常生活，受到的待遇也和台灣人一樣，他也呼籲法僑們持續落實防疫措施。

秘書處長顏子傑表示，目前旅居桃園的法僑、學生約有百人，今天共有18人出席活動，希望藉由這次座談會加深市府與法國僑民互動的機會，收集相關問題並反映給中央政府研議後續處理，疫情期間，桃園市政府將提供各式協助，藉此傳達法國與台灣的友誼。

法國 警察 居家檢疫

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