虎頭山烤肉區製造空汙垃圾 民代籲縮短開放時間

桃園市虎頭山風景區景緻優美，每天吸引七、八千人登山運動，但公園設有烤肉區，燃燒木炭有空汙疑慮，不時引起登山客抱怨。市議員黃家齊今天在議會質詢，認為烤肉區開放時間過長，也會衍生噪音與垃圾汙染，建議縮短開放時間或只開放特定時間，市府允諾改善，將再研究調整活動方式，或朝縮短開放時間等可行方式辦理。

黃家齊說，桃園市現有3處公園開放讓民眾烤肉，分別是桃園區向陽公園籃球場旁紅磚廣場、大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場，以及虎頭山公園的54個烤肉爐位。前2處均限定中秋假期才開放，唯有虎頭山公園烤肉區採常態性開放，每天早上8點至12點30分、下午1點至5點均可現場登記使用，由於開放時間太長，屢招致登山客的抱怨。

「以野餐取代烤肉，以芬多精取代致癌物！」黃家齊認為，虎頭山是桃園人的後花園，也是都市之肺，通常清晨就開始會有登山客來享受森林浴、呼吸芬多精。但烤肉區就坐落其中1條櫻花步道旁、奧爾森林學堂的上方，常有登山客路經，認為聞到燒烤味太濃，除擔心木炭燃燒不完全釋放致癌物質，也認為在山區烤肉有安全疑慮。

黃家齊參考其他直轄市做法，發現台北、新北市也有規畫烤肉區，但都在河灘濕地，地區空曠，萬一發生火災，至少消防車能直接開進去，台南、高雄市則是完全禁止公園烤肉。桃園市風管處會選擇在虎頭山規畫烤肉區，可能是與桃園人的兒時記憶有關，認為政府立意良善，只不過開放時段真的太長，應多辦公園野餐取代烤肉活動。