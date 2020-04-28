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影／攜手完成大樹彩繪 北苗市場老幼美感共學展成果

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供

衛生福利部苗栗醫院今天上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，中心的銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同參與外牆壁畫彩繪，共同完成了以大樹為意象的作品，象徵生生不息、活力充沛，同時也呈現北苗市場各式蔬果魚肉的繽紛景致。

北苗市場日照中心是苗栗醫院附設的社區式長照服務機構，去年12月開幕運作，今年3月間與苗栗市貝思特幼兒園合作籌辦4場「老幼美感共學」活動，期盼藉由老幼共學活動，讓日照中心長輩與幼兒園孩童實質交流，在發揮創意的互動過程中，激盪出不一樣的氛圍和火花。

「We are family」老幼美感共學活動由新銳畫家余冠穎 （Tom Yu）帶領幼兒和長輩潑灑畫布，創作老幼個人獨特的色彩圓形油畫框，上午的成果展，邀苗栗醫院院長李明輝、苗栗市長邱鎮軍一起參與，老少攜手完成「北苗市場日照中心」外牆牆面壁畫，共同見證「老幼美感共學」活動的成果。

邱鎮軍表示，家庭結構隨著時代變遷，現今社會許多的長者不一定能經常見到孫兒、孫女，且老人家在年幼時期所處的年代，生活條件匱乏，學習作畫的機會也不多，這次「老幼美感共學」互動的過程，讓長者、幼兒雙方都獲得不同的生命體驗，非常有意義。

北苗市場日照中心去年12月開幕運作，提供長者多項長照服務。記者胡蓬生／攝影
北苗市場日照中心去年12月開幕運作，提供長者多項長照服務。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
北苗市場日照中心「老幼美感共學」活動，上午推出成果展；日照中心去年12月開幕運作，提供長者多項長照服務。記者胡蓬生／攝影
北苗市場日照中心「老幼美感共學」活動，上午推出成果展；日照中心去年12月開幕運作，提供長者多項長照服務。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
北苗市場日照中心去年12月開幕運作，提供長者多項長照服務。記者胡蓬生／攝影
北苗市場日照中心去年12月開幕運作，提供長者多項長照服務。記者胡蓬生／攝影
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供
部立苗栗醫院上午在北苗市場日照中心舉辦「老幼美感共學」成果展，銀髮族長輩和幼兒園小朋友一同完成以大樹為意象的彩繪作品。圖／苗栗醫院提供

幼兒園 壁畫

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