世界職業安全衛生日 勞動部長：全力協助移工防疫

桃園市長鄭文燦今天下午陪同勞動部長許銘春視察鎵興國際公司移工宿舍時表示，桃園早期就發展出外籍移工集中宿舍，鎵興國際透過廠住分離、全程友善管理等措施，妥善照顧外籍移工的生活起居，是企業防疫典範。

許銘春表示，台灣的防疫成果受到各國肯定，除有賴中央流行疫情指揮中心的指揮調度，也需要地方政府及民間企業的配合，台灣目前移工人數約71萬人，移工因為語言及生活習慣等因素，比較不容易瞭解相關防疫規範，需要中央及地方全力協助企業落實移工防疫措施。

鄭文燦指出，桃園市外籍移工約11萬人，其中產業移工9萬4978人，聘僱移工50人以上的事業單位約250家，聘僱移工30人至50人的事業單位約200家，市府將與業者一起持續做好外籍移工的各項防疫工作，避免任何防疫破口產生。

鄭文燦說，市府推動外籍移工防疫措施，曾視察鎵興國際、邦達國際人力、傑報國際人力等外籍移工宿舍，並印製4種語言版本防疫文宣提供雇主及仲介公司宣導，協助業者以外籍移工母語教學口罩預購3.0，用外籍移工熟識的語言翻譯最新疫情等措施，讓外籍移工瞭解疫情最新的發展，也減少外出及群聚的風險，目前仍有部分企業採自行設置外籍移工宿舍，市府也積極輔導業者朝向廠住分離的方向推動，提升職業及公衛安全。

因應冠肺炎防疫措施，市府已要求外籍移工常去的舞廳等場所暫停營業，減少群聚感染風險，也積極協助外籍移工管理單位做好各項防疫工作，感謝業者的用心與配合，讓防疫工作到位。鄭文燦說明，目前移工入境需進行14天居家檢疫，不但住所難尋，還有住戶排擠問題，市府已覓得合適的移工居家檢疫防疫旅館，後續如有需求會考量啟用。