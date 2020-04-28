桃市商圈疫情苦哈哈 市府端牛肉魅力12商圈進補
因應疫情衝擊，桃園市政府推出桃園振興商圈商機補助，鼓勵商圈結合在地特色提案，市府經濟發展局長郭裕信今天下午表示，今年這項振興補助總額500萬元，共12個商圈核准補助，八德觀光商圈、博愛特區文創商圈、魅力金三角商圈各補助50萬元、中壢六和商圈補助45 萬元，視7月之後疫情狀況後補助，又商圈店家導入電商或外送平台轉型，亦可申請中央最高1.5萬元及市府5千元補助。
疫情衝擊桃園商圈商機，市府經發局提出總額500萬元振興商圈商機補助計畫，昨天完成商圈自主案審查，八德觀光商圈促進會結合在地特色舉辦體驗活動、博愛特區文創商業發展協會提出古城區創生計畫、魅力金三角地方特色產業發展協會提出雙十嘉年華跨族裔大遊行活動，各獲補助50萬元，六和商圈提出萬聖節鬼王活動獲補助45萬元，其餘305萬元各補助8個商圈辦理活動。
郭裕信表示，這項商圈振興補助為鼓勵各商圈在疫情穩定後，依提案舉辦商圈活動振興買氣，初步要等7月之後，各商圈視狀況舉辦戶外實體活動後，再撥款補助，另為鼓勵商圈餐飲業店家參與數位轉型，導入電商及外送平台，爭取經濟部導入外送服務每家補助上限1.5萬元及市府每店補助5千元，協助提升營收，另小商家或攤商也可申請中央小額快速紓困貸款最高50萬元，度過疫情難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言