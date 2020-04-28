桃市商圈疫情苦哈哈 市府端牛肉魅力12商圈進補

因應疫情衝擊，桃園市政府推出桃園振興商圈商機補助，鼓勵商圈結合在地特色提案，市府經濟發展局長郭裕信今天下午表示，今年這項振興補助總額500萬元，共12個商圈核准補助，八德觀光商圈、博愛特區文創商圈、魅力金三角商圈各補助50萬元、中壢六和商圈補助45 萬元，視7月之後疫情狀況後補助，又商圈店家導入電商或外送平台轉型，亦可申請中央最高1.5萬元及市府5千元補助。

疫情衝擊桃園商圈商機，市府經發局提出總額500萬元振興商圈商機補助計畫，昨天完成商圈自主案審查，八德觀光商圈促進會結合在地特色舉辦體驗活動、博愛特區文創商業發展協會提出古城區創生計畫、魅力金三角地方特色產業發展協會提出雙十嘉年華跨族裔大遊行活動，各獲補助50萬元，六和商圈提出萬聖節鬼王活動獲補助45萬元，其餘305萬元各補助8個商圈辦理活動。