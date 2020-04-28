連3日0確診仍不鬆懈 桃園精準防疫將做「有症狀篩檢」

新冠肺炎期間，國內雖連3日0確診，但防疫工作仍不可懈怠，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議重申精準防疫原則，預計將由衛生局模擬群聚感染情境，針對4種類別做「有症狀的篩檢」而非廣篩、普篩，相關醫療人力將由基層診所支應，以減輕11家責任醫院負擔。

桃園市衛生局長王文彥指出，國內已經連續3天0確診，中央流行疫情指揮中心也表示國內6月底有希望開放一些活動，而桃園將規劃桌上演習，並採取精準防疫，而非普篩或廣篩，因為站在公衛角度判斷，若對無症狀民眾普篩反而容易民眾認知混淆，偽陰性、偽陽性也恐成防疫破口。

衛生局說，採取的精準防疫將比照相關情境，並以社區採檢站做「有症狀的篩檢」，預計選擇30個點試辦演練，並以基層診所人力負責紓解11家責任醫院負擔，模擬情境為某外籍移工宿舍爆發群聚感染，其中1人曾到桃園多處場所活動，後續消毒、採檢站設立、物資搶購及社區復原等工作。

至於哪些人會被匡列需受檢？衛生局表示，包括曾和確診者接觸、和確診者足跡接觸且有症狀、移工有症狀，以及醫師認為可採檢等4個類別。

另有關台北市錢櫃大火釀5死悲劇，鄭文燦表示，桃園市一共有11家大型視聽歌唱業（KTV），昨天已經完成5家稽查全數合格，剩下6家今天也會完成，他也要求警察局、消防局、經發局、衛生局及都發局組成小組，1個月內針對封閉式娛樂場所稽查，完成公安方面改善工作。

鄭文燦也說，勞動部針對安心即時上工計畫做調整，只要1年內有投保紀錄就可以參加，所以目前合格率大幅提高，上次不合格被刷下來部分，由就業服務中心主動通知民眾，可以爭取、報名，第二階段安心即時上工計畫，也請各單位有需求就提報，桃園市獲得名額共1036位，希望全部用完。