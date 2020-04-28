法人大讚桃園關懷包澎湃 肯定台灣防疫到位迅速
桃園市政府今天下午召開桃園法僑防疫座談會，傾聽法僑疫情期間的需求。先前居家檢疫14天收到桃園關懷包的法國人尼可拉斯卡凡也受邀，再次大讚桃園的關懷包很澎湃，特別是有14天份的口罩很貼心。他也說，台灣防疫工作整備迅速，中央指揮清楚明確，無論政府到人民都知道該做什麼事情，台灣與法國防疫最大不同之處。
新冠肺炎疫情嚴峻，由於來台外國人都需進行居家檢疫14天，桃園坐擁機場，許多外國人選擇入住桃園的防疫旅館，並由外事警察監測、關懷健康情形。桃園市政府秘書處下午舉行桃園法僑防疫座談會，法國在台協會主任公孫孟與市長鄭文燦都親出席。
今天座談會邀來多名旅台法僑，尼可拉斯卡凡先前曾在臉書社團「Communauté française à Taiwan」PO出桃園的居家檢疫關懷包，大讚台灣防疫很棒。回想起居家檢疫14天的生活，他說，每天早上都有警察聯絡他關心狀況，居家檢疫第2天就有政府人員按門鈴，「一開門就看見地上有一大袋零食」，一看才知道是市府送的關懷包。
尼可拉斯卡凡說，關懷包放有14天份口罩，特別讓他高興，因為外國人要買口罩不太容易，至於其他的零食零嘴，因為幾乎都沒吃過，「自己一個一個去試口味，最喜歡一款蕃茄口味的餅乾」，雖然居家檢疫不能外出，但仍能上網，不會覺得過於寂寞。
公孫孟也特別感謝鄭文燦及市府採取很多完善的措施照顧在桃園的法僑，桃園的法僑也覺得自己桃園非常安全，能完全融入桃園市的生活，覺得自己的待遇跟一般台灣人都一樣。另外家樂福跟迪卡儂是在台灣的2個法國企業，也很落實防疫措施，也是台灣的企業，都非常樂於配合台灣政府在於落實這些安全措施，同時也就這個方式傳達法國對台灣的友誼。
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