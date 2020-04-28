法人大讚桃園關懷包澎湃 肯定台灣防疫到位迅速

桃園市政府今天下午召開桃園法僑防疫座談會，傾聽法僑疫情期間的需求。先前居家檢疫14天收到桃園關懷包的法國人尼可拉斯卡凡也受邀，再次大讚桃園的關懷包很澎湃，特別是有14天份的口罩很貼心。他也說，台灣防疫工作整備迅速，中央指揮清楚明確，無論政府到人民都知道該做什麼事情，台灣與法國防疫最大不同之處。

新冠肺炎疫情嚴峻，由於來台外國人都需進行居家檢疫14天，桃園坐擁機場，許多外國人選擇入住桃園的防疫旅館，並由外事警察監測、關懷健康情形。桃園市政府秘書處下午舉行桃園法僑防疫座談會，法國在台協會主任公孫孟與市長鄭文燦都親出席。

今天座談會邀來多名旅台法僑，尼可拉斯卡凡先前曾在臉書社團「Communauté française à Taiwan」PO出桃園的居家檢疫關懷包，大讚台灣防疫很棒。回想起居家檢疫14天的生活，他說，每天早上都有警察聯絡他關心狀況，居家檢疫第2天就有政府人員按門鈴，「一開門就看見地上有一大袋零食」，一看才知道是市府送的關懷包。

尼可拉斯卡凡說，關懷包放有14天份口罩，特別讓他高興，因為外國人要買口罩不太容易，至於其他的零食零嘴，因為幾乎都沒吃過，「自己一個一個去試口味，最喜歡一款蕃茄口味的餅乾」，雖然居家檢疫不能外出，但仍能上網，不會覺得過於寂寞。