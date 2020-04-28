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桃園區第5家非營利幼兒園只聞樓梯響 市府教育局挨批

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府教育局擬在桃園區增設第5家非營利幼兒園，市議員陳美梅說，地點在上海路、文中路口，市府在2年前就宣布，還在現場掛海報指109年完成招生，但到現在還是圍籬雜草，也認為市府沒定案就要招生，讓居民空歡喜。圖／桃園市議會提供
桃園市政府教育局擬在桃園區增設第5家非營利幼兒園，市議員陳美梅說，地點在上海路、文中路口，市府在2年前就宣布，還在現場掛海報指109年完成招生，但到現在還是圍籬雜草，也認為市府沒定案就要招生，讓居民空歡喜。圖／桃園市議會提供

桃園市政府教育局擬在桃園區增設第5家非營利幼兒園，市議員陳美梅說，地點在上海路、文中路口，市府在2年前就宣布此事，還在現場掛海報指109年完成招生，但到現在還是圍籬雜草，「市府沒定案就要招生，讓居民空歡喜」。市長鄭文燦解釋，因後有爭取到教育部1544萬元經費，能減少市庫壓力，預計明年招生，不會空歡喜一場。

陳美梅說，鄭文燦早在107年5月7日會勘桃園區上海路、文中路口的國強段公有地、兒十七遊樂場用地，宣布將新建桃園區第5家非營利幼兒園，預計招收120人、109學年度開學，到現在到了109年，仍要說開學，預定地都是雜草圍籬，看了相當諷刺。

陳昨在質詢時也秀出照片，指現在經過桃園區上海路的預定地，圍籬還掛有海報「即將招收中、大班120名孩童造福鄉里、幼兒園及公園近期開工預計109年完成招生」，桃園區人口多，大家都相當關心，但教育局畫大餅過早，應等到幼兒園定案再宣布。

市府教育局長高安邦說，市府依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法新建幼兒園，於107年11月開始規畫設計，工程於109年4月8日第1次上網公告，但沒有廠商投標流標，今天將第2次上網公告、5月5日決標，順利的話6月底前開工、110年3月完工。

鄭文燦也強調，民眾不會是空歡喜一場，因當時規畫設計是運用市府款項，由於政府推動幼教公共化政策，因此他請教育局將相關興建幼兒園計畫，向教育部爭取經費，最後18個幼兒園興建案都獲補助，大幅減少市款支出，預計明年起陸續完工、招生。

桃園市政府教育局擬在桃園區增設第5家非營利幼兒園，市議員陳美梅說，地點在上海路、文中路口，市府在2年前就宣布，還在現場掛海報指109年完成招生，但到現在還是圍籬雜草，也認為市府沒定案就要招生，讓居民空歡喜。圖／市議員陳美梅提供
桃園市政府教育局擬在桃園區增設第5家非營利幼兒園，市議員陳美梅說，地點在上海路、文中路口，市府在2年前就宣布，還在現場掛海報指109年完成招生，但到現在還是圍籬雜草，也認為市府沒定案就要招生，讓居民空歡喜。圖／市議員陳美梅提供

幼兒園 教育局 上海

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