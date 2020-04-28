八成孩童手洗不乾淨！桃園長庚醫院替孩童開洗手課
新冠病毒疫情來勢洶洶，衛福部雖然不斷宣導勤洗手的重要，但學童活潑好動難免無法落實，讓不少家長擔憂。桃園長庚紀念醫院今年特別規畫「學童洗手訓練課程」，由院內的感染管制護理師透過影片教學，協助國小老師教導學童正確洗手，這項課程自今起開始執行，將陸續推廣至龜山區其他國小。
桃園長庚感染管制護理師王錦玉表示，洗手訓練的重點就是要有警覺心，知道何時需要洗手，然後遵循洗手步驟把手洗乾淨。長庚為學童設計的訓練課程有兩大核心，一是透過討論讓學童有警覺心，知道洗手的5時機，包含吃東西前、上廁所後、玩遊戲後、擤鼻涕後、看病前後。二為要知道怎麼洗才乾淨，教導「內、外、夾、弓、大、立、完」7個洗手步驟，並認真搓洗40至60秒才夠乾淨。
「學童洗手訓練課程」今天展開第一站，全校約100位學童，在尚未接受洗手訓練前，能正確洗手的學童約僅有2成，等於每10位學童中，有8位洗手不夠乾淨。很多學童洗完手，經螢光燈檢測後發現手上還有檢測乳液殘留，學童紛紛驚呼「老師，我的手洗過了還這麼髒！」再回去洗手台洗手，特別認真搓洗，進行二次檢測時，多數學童都能達到雙手清潔溜溜、沒有乳液殘留。
長庚醫院社服處游靜宜處長表示，長庚醫院除站在醫療第一線照顧病人外，也希望分享感管專業，幫助學童培養良好的洗手習慣，經過洗手訓練及透過螢光燈輔助，來檢視手部衛生的正確性，讓學童親眼見到洗手不乾淨的部位，邊學邊做邊修正，能大幅提升學童正確洗手的人數。醫院另外還贈送檢測洗手成效的的教具給學校，包含手部清潔檢測乳液及螢光燈，讓老師能透過專業器材驗收學童洗手成效。
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