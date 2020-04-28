快訊

錢櫃5董事鞠躬道歉！全台門市停止營業一週 罹難家屬賠償100萬

中國大使逼死捷克參議院長？訪台前猝死 遺族控訴「恐嚇」

八成孩童手洗不乾淨！桃園長庚醫院替孩童開洗手課

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園長庚紀念醫院表示，很多學童洗完手，經螢光燈檢測後發現手上還有檢測乳液殘留。圖／長庚醫院提供
桃園長庚紀念醫院表示，很多學童洗完手，經螢光燈檢測後發現手上還有檢測乳液殘留。圖／長庚醫院提供

新冠病毒疫情來勢洶洶，衛福部雖然不斷宣導勤洗手的重要，但學童活潑好動難免無法落實，讓不少家長擔憂。桃園長庚紀念醫院今年特別規畫「學童洗手訓練課程」，由院內的感染管制護理師透過影片教學，協助國小老師教導學童正確洗手，這項課程自今起開始執行，將陸續推廣至龜山區其他國小。

桃園長庚感染管制護理師王錦玉表示，洗手訓練的重點就是要有警覺心，知道何時需要洗手，然後遵循洗手步驟把手洗乾淨。長庚為學童設計的訓練課程有兩大核心，一是透過討論讓學童有警覺心，知道洗手的5時機，包含吃東西前、上廁所後、玩遊戲後、擤鼻涕後、看病前後。二為要知道怎麼洗才乾淨，教導「內、外、夾、弓、大、立、完」7個洗手步驟，並認真搓洗40至60秒才夠乾淨。

「學童洗手訓練課程」今天展開第一站，全校約100位學童，在尚未接受洗手訓練前，能正確洗手的學童約僅有2成，等於每10位學童中，有8位洗手不夠乾淨。很多學童洗完手，經螢光燈檢測後發現手上還有檢測乳液殘留，學童紛紛驚呼「老師，我的手洗過了還這麼髒！」再回去洗手台洗手，特別認真搓洗，進行二次檢測時，多數學童都能達到雙手清潔溜溜、沒有乳液殘留。

長庚醫院社服處游靜宜處長表示，長庚醫院除站在醫療第一線照顧病人外，也希望分享感管專業，幫助學童培養良好的洗手習慣，經過洗手訓練及透過螢光燈輔助，來檢視手部衛生的正確性，讓學童親眼見到洗手不乾淨的部位，邊學邊做邊修正，能大幅提升學童正確洗手的人數。醫院另外還贈送檢測洗手成效的的教具給學校，包含手部清潔檢測乳液及螢光燈，讓老師能透過專業器材驗收學童洗手成效。

桃園長庚紀念醫院今年特別規畫「學童洗手訓練課程」，由院內的感染管制護理師透過影片教學，協助國小老師教導學童正確洗手，這項課程自今起開始執行，將陸續推廣至龜山區其他國小。圖／長庚醫院提供
桃園長庚紀念醫院今年特別規畫「學童洗手訓練課程」，由院內的感染管制護理師透過影片教學，協助國小老師教導學童正確洗手，這項課程自今起開始執行，將陸續推廣至龜山區其他國小。圖／長庚醫院提供
桃園長庚紀念醫院今年特別規畫「學童洗手訓練課程」，由院內的感染管制護理師透過影片教學，協助國小老師教導學童正確洗手，這項課程自今起開始執行，將陸續推廣至龜山區其他國小。圖／長庚醫院提供
桃園長庚紀念醫院今年特別規畫「學童洗手訓練課程」，由院內的感染管制護理師透過影片教學，協助國小老師教導學童正確洗手，這項課程自今起開始執行，將陸續推廣至龜山區其他國小。圖／長庚醫院提供

長庚 護理師

延伸閱讀

醫界抗議防疫獎勵遭砍 陳時中：不是按醫師人數給錢

醫事司逆時中？醫控防疫獎勵大砍 迫醫院倒貼政府防疫

還在歧視？ 要護理也要護「離」！

遭解封抗議者辱罵 查普曼挺太陽主播護士女兒

相關新聞

景點人流控管 鄭文燦：防疫戰爭要打到最後一刻

五一連假即將到來，不僅交通部利用1968APP監測景點人流車潮，桃園市政府也在近日升級在16處知名景點推出人流警示燈號，...

民代批砸40億辦世界客家博覽會？ 鄭文燦駁尚未定案

全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，市議員林正峰今在議會質詢此事，直指此活動總經費高達40億元，將在2022...

桃園要補助藥局買健保讀卡機 時力林于凱促高雄市跟進

時代力量高雄市議員林于凱今天呼籲高雄市長韓國瑜，與其要為醫護人員做新冠肺炎檢測，不如先了解第一線藥局的需求，比照桃園市政...

中油工作船破壞藻礁和珊瑚 環團控訴桃市府不聞不問

桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，3月28日一艘工作船在大潭藻礁區斷纜擱淺，意外破壞約0.58公頃藻礁...

風雲社團／阿昌庇護工場 弱勢服務弱勢

苗栗縣阿昌清潔庇護工場秉持「弱勢服務弱勢，讓弱勢不再 」理念，推出家用衛生紙包裝，今年規畫申請環保標章，每賣出1包捐1元，做為服務獨居長輩清潔計畫，目標服務35案，現已服務12案，每個獨居長輩背後都有故事。

通苑空汙抓不到 環局擬常駐稽查

苗栗縣通霄、苑裡連日飄散刺鼻臭味，環保局稽查人員疲於奔命，3天僅在通霄鎮梅南里查獲1件露天燃燒灰燼，行為人不見蹤影，環保局研擬在通苑地區駐點，就近稽查汙染。

苗縣空品感測器布陣 揪出汙染源

苗栗縣政府環保局今年完成500個空氣品質微型感測器部署，因此意外發現苗栗市一件瓦斯外洩案，並查獲頭份市、苗栗市各一家石化工廠違反規定，各裁罰10萬元，環保局計畫進一步研擬即時警示，第一時間打擊空氣汙染源。

竹9線強化路基 加設隔音牆

新竹縣竹9線是國道一號湖口交流道口的聯絡道，也是聯繫湖口工業區至台1線、新豐、楊梅等地的重要道路，因車流量大，路況不佳，縣府爭取中央補助款整建，將強化路基、增建隔音牆，預定11月完工。

石門水庫薑母島 船靠不了岸

石門水庫水位昨天持續下探，薑母島船不能直接靠岸，住家必須踩淤泥才能登船，年長者一個人根本上不去，北區水資源局昨天和大溪區復興里長邱焯勳等人會勘後，隨即調派機具清理通往碼頭被淤泥覆蓋的道路，方便民眾上下船。

安心上工 桃竹苗要充分利用名額

勞動部昨天起放寬「安心即時上工計畫」適用資格條件，桃園市分配到1036個名額，如果名額用完，未申請到的會以市款補助，新竹市爭取將名額提升至500個，新竹縣尚無規畫名額不夠的措施，苗栗要把分配名額用到滿。

防疫 桃竹苗畢典畢旅停辦或縮小 部分改視訊或分班辦理

受新冠肺炎疫情影響，桃竹竹苗4縣市政府陸續要求各國中小調整畢業典禮、畢業旅行規畫。新竹市府昨宣布轄內各校（含幼兒園）畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停辦，初步規畫畢典將改採班內、視訊等方式辦理，參與人員以師生為主。

桃園部分音樂班學生僅個位數 議員憂浪費教育資源

桃園市議會今日進行市政總質詢，市議員蔡永芳關心，桃園市各級學校音樂班現況，他指出，近年來國小音樂班人數漸少，國中音樂班人...

熱門新聞

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

五一連假！台南山區「測速拍照王」路段 警方加強取締

影／萬株石斛蘭瀑布花海 台南白河私房景點遊客驚呆

台東最無違和感的裝置藝術 民眾驚呼：絕配！

卓冠廷不求官 攻讀柏克萊大學讀公共事務碩士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。