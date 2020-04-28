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6歲的她只會假笑 苗栗政府用愛撫平家暴兒傷痛

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣透過遊戲治療、體驗活動，關懷目睹家暴兒少。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣透過遊戲治療、體驗活動，關懷目睹家暴兒少。圖／苗栗縣政府提供

6歲女童涔涔因不斷目睹父母親衝突，學會用微笑隱藏自己情緒及所受到傷害，關懷社工看了都心疼，苗栗縣政府社會處重視目睹家暴造成兒童少年的身心陰影，甚至可能造成暴力循環，去年起將成人保護案件家庭中的681名兒少全部納入關懷，3到6歲的300人運用「遊戲治療」為主的技巧，修復他們的創傷。

4月30日「國際不打小孩日」前夕，苗栗縣政府社會處分析衛生福利部保護資料庫，全縣去年成人家暴通報案件3032件，前年2433件，大幅增加599件、24.61%，目睹家暴兒少年也從244人增加到681人，其中，3歲以下以確認安全為主，3到6歲以目睹創傷為主提供服務，國小、國中、高中職階段，由學校提供服務。

社會處指出，目睹暴力對於任何人都是不愉快的經驗，何況身心正在發展的兒少，壓力可能造成傷害，社會處過去介入服務的評估指標，如尿床、咬指甲、拔頭髮、作惡夢、失眠、焦慮等方面，但有些兒少創傷沒有外顯，因為選擇否認、沉默、假裝，卻並不表示沒有受到傷害，因此去年起只要是成年暴力事件通報，家庭內的兒少全部納入關懷。

去年目睹家暴3到6歲兒童有300人，社會處委託勵馨基金會苗栗分事務所提供服務，涔涔表現極大反差，社工開始接觸，她始終保持微笑，就像同齡大多數女童一樣，但是遊戲治療中，她不是捏塑黏土成型，而是用力敲打，不斷發出「碰」！「碰」！「碰」！的聲響，紓發不斷目睹父母親語言、暴力衝突的情緒，社工陪伴她，等她願意分享秘密。

社會處指出，目睹兒少長期還可能學習複製用暴力解決問題的模式，甚或造成創傷後症候群等，因此關懷服務，藉由遊戲方式與兒童溝通，讓他們有機會自我表達情緒、辨識情緒，走出目睹家暴的陰影。

家暴 社工 苗栗縣

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