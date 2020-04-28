桃園市府與飯店業者攜手 送300個便當力挺醫護

為感謝醫護人員辛勞，桃園喜來登酒店攜手桃園市政府，由獲得亞洲廚神封號的主廚，特製300個養生便當，送給林口長庚醫院急診及醫檢人員，以行動表達民間團體對醫護的支持。

桃園市長鄭文燦表示，桃園收治約90名確診患者，佔約全國2成5，林口長庚醫院位於國門之都，檢驗數量超過一萬件，在整個防疫工作占比非常高，責任更是重中之重，今天飯店業者透過市政府送出300個獲得亞洲廚神稱號的喜來登酒店廚藝總監李佳其所製作的養生便當，就是要表達民間力挺防疫工作的心力。

桃園市觀光旅遊發展協會理事長、桃園喜來登酒店董事長李三連表示，這次的疫情觀光產業首當其衝，相關產業營收都受到影響，雖然餐廳幾乎停擺，但看到這些醫護人員這麼辛勞，還是想表達對他們的感謝，因此主動以旗下酒店名義捐出300個五星級便當表達感謝。

李佳其說，這次的便當除了懷舊傳統的滷豬腳及玫瑰油雞，另外一道是特別研發的脆梅焗鮮魚，配合台灣梅子產季，研發出有著梅子酸甜，卻又促進食欲的爽脆口感，讓醫護人員在逐漸回溫的季節也可以胃口大開，三種口味都很適合搭配米飯食用，讓醫護人員可以體力充沛的繼續為防疫努力。

林口長庚醫院副院長賴旗俊說，防疫期間，院方湧入各界愛心物資捐贈為同仁加油打氣，今天的暖心餐盒讓站在第一線的急診醫護，以及承擔國家級檢驗量的醫檢師們備感暖心，這些義舉是很大的支持與鼓勵，相信在全民同心合力防治下，一定能讓這次的疫情提早遠離。