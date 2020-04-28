快訊

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒少家暴通報鄰居外人僅3.4% 家扶希望民眾別冷漠

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供

家扶基金會推動4月28日「兒童保護日」，苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動-天使兒保操，由護童者聯盟的兒保娃娃陪伴小朋友跳兒保操，致力社會注重兒童保護議題。

苗栗家扶中心指出，3月15日彰化發生繼父疑因4歲繼子吵鬧，狂毆後扔到大街上致死的悲劇，相關新聞報導提及男童鄰居時常聽見這家常有毆打小孩聲音，對未能盡早通報懊悔不已；根據衛福部兒少保護統計資料，2019年兒少保護通報案件高達7萬3973件，創下歷史新高。

苗栗家扶指出，這個數字的意義一方面代表民眾意識高，但也讓人揪心兒少成長的所在環境，是否真為孩子做好更多準備；進一步了解去年的案件，通報來源為「鄰居及社會人士」僅3.4%，追溯至2017年數據都是如此的比率，這些孩子在社區生活圈中最臨近的對象，可能是您或我，如能立即反應觀察到的異狀，相信許多悲劇都有機會減緩、暴力有機會被終止、小生命將沒有機會逝去。

428「兒童保護日」已第8年推動，為達成「零兒虐」的兒童保護終極目標，呼籲「4」適時關懷兒童、「2」重視兒童保護、「8」給予孩子愛的抱抱。

如興幼兒園曾獲家扶基金會兒保楷模表揚，上午在園長紀美惠支持下，安排全園小朋友在律動時間與兒保娃娃一起跳兒保操。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，兒保通報數據激增，再加上防疫讓親子共處時間增加，照顧者與兒少可預先做好生活規畫，降低親子間衝突或因應疫情影響所波動的情緒，歡迎力行家扶推動的快樂親子5步驟「不、閉、打、小、孩」，包括「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶0800-078585、「小」孩抱抱、「孩」要大笑，藉此提升正向親子關係。

湯鳳琴表示，Kids First守護兒童需要您擔任「護童者聯盟」，除友善兒少，更期盼大家發現疑似受虐情事時挺身行動、拒絕冷漠，兒童保護日除實體活動，家扶基金即日起至5月31日在FB發起「#我看見疼痛你重現笑容」網路串聯活動，邀民眾捐款支持「用愛包圍受虐兒」https://cp.ccf.org.tw/，或「親身」體驗受虐兒所承擔的恐懼，並點名好友接力響應，詳情可上網搜尋。

苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供
苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動「天使兒保操」，盼社會注重兒童保護議題。圖／苗栗家扶提供

親子 家扶中心 幼兒園

延伸閱讀

疫情期間家暴案件增 雲林防疫「4不斷」教人減壓

不當管教、家內性侵案件多 嘉義家扶組護童者聯盟

疫情讓寄養童不能返家 家扶以視訊解思親之苦

家扶為受虐兒路跑取消 改空中會師相挺

相關新聞

兒少家暴通報鄰居外人僅3.4% 家扶希望民眾別冷漠

家扶基金會推動4月28日「兒童保護日」，苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動-天使兒保操，...

景點人流控管 鄭文燦：防疫戰爭要打到最後一刻

五一連假即將到來，不僅交通部利用1968APP監測景點人流車潮，桃園市政府也在近日升級在16處知名景點推出人流警示燈號，...

民代批砸40億辦世界客家博覽會？ 鄭文燦駁尚未定案

全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，市議員林正峰今在議會質詢此事，直指此活動總經費高達40億元，將在2022...

桃園要補助藥局買健保讀卡機 時力林于凱促高雄市跟進

時代力量高雄市議員林于凱今天呼籲高雄市長韓國瑜，與其要為醫護人員做新冠肺炎檢測，不如先了解第一線藥局的需求，比照桃園市政...

中油工作船破壞藻礁和珊瑚 環團控訴桃市府不聞不問

桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，3月28日一艘工作船在大潭藻礁區斷纜擱淺，意外破壞約0.58公頃藻礁...

風雲社團／阿昌庇護工場 弱勢服務弱勢

苗栗縣阿昌清潔庇護工場秉持「弱勢服務弱勢，讓弱勢不再 」理念，推出家用衛生紙包裝，今年規畫申請環保標章，每賣出1包捐1元，做為服務獨居長輩清潔計畫，目標服務35案，現已服務12案，每個獨居長輩背後都有故事。

通苑空汙抓不到 環局擬常駐稽查

苗栗縣通霄、苑裡連日飄散刺鼻臭味，環保局稽查人員疲於奔命，3天僅在通霄鎮梅南里查獲1件露天燃燒灰燼，行為人不見蹤影，環保局研擬在通苑地區駐點，就近稽查汙染。

苗縣空品感測器布陣 揪出汙染源

苗栗縣政府環保局今年完成500個空氣品質微型感測器部署，因此意外發現苗栗市一件瓦斯外洩案，並查獲頭份市、苗栗市各一家石化工廠違反規定，各裁罰10萬元，環保局計畫進一步研擬即時警示，第一時間打擊空氣汙染源。

竹9線強化路基 加設隔音牆

新竹縣竹9線是國道一號湖口交流道口的聯絡道，也是聯繫湖口工業區至台1線、新豐、楊梅等地的重要道路，因車流量大，路況不佳，縣府爭取中央補助款整建，將強化路基、增建隔音牆，預定11月完工。

石門水庫薑母島 船靠不了岸

石門水庫水位昨天持續下探，薑母島船不能直接靠岸，住家必須踩淤泥才能登船，年長者一個人根本上不去，北區水資源局昨天和大溪區復興里長邱焯勳等人會勘後，隨即調派機具清理通往碼頭被淤泥覆蓋的道路，方便民眾上下船。

安心上工 桃竹苗要充分利用名額

勞動部昨天起放寬「安心即時上工計畫」適用資格條件，桃園市分配到1036個名額，如果名額用完，未申請到的會以市款補助，新竹市爭取將名額提升至500個，新竹縣尚無規畫名額不夠的措施，苗栗要把分配名額用到滿。

防疫 桃竹苗畢典畢旅停辦或縮小 部分改視訊或分班辦理

受新冠肺炎疫情影響，桃竹竹苗4縣市政府陸續要求各國中小調整畢業典禮、畢業旅行規畫。新竹市府昨宣布轄內各校（含幼兒園）畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停辦，初步規畫畢典將改採班內、視訊等方式辦理，參與人員以師生為主。

熱門新聞

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計

苗栗布署500具微型空品感測器 建功揪汙染源

錢櫃大火除施工便宜行事 南投建設處長更點出一主因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。