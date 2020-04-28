兒少家暴通報鄰居外人僅3.4% 家扶希望民眾別冷漠

家扶基金會推動4月28日「兒童保護日」，苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動-天使兒保操，由護童者聯盟的兒保娃娃陪伴小朋友跳兒保操，致力社會注重兒童保護議題。

苗栗家扶中心指出，3月15日彰化發生繼父疑因4歲繼子吵鬧，狂毆後扔到大街上致死的悲劇，相關新聞報導提及男童鄰居時常聽見這家常有毆打小孩聲音，對未能盡早通報懊悔不已；根據衛福部兒少保護統計資料，2019年兒少保護通報案件高達7萬3973件，創下歷史新高。

苗栗家扶指出，這個數字的意義一方面代表民眾意識高，但也讓人揪心兒少成長的所在環境，是否真為孩子做好更多準備；進一步了解去年的案件，通報來源為「鄰居及社會人士」僅3.4%，追溯至2017年數據都是如此的比率，這些孩子在社區生活圈中最臨近的對象，可能是您或我，如能立即反應觀察到的異狀，相信許多悲劇都有機會減緩、暴力有機會被終止、小生命將沒有機會逝去。

428「兒童保護日」已第8年推動，為達成「零兒虐」的兒童保護終極目標，呼籲「4」適時關懷兒童、「2」重視兒童保護、「8」給予孩子愛的抱抱。

如興幼兒園曾獲家扶基金會兒保楷模表揚，上午在園長紀美惠支持下，安排全園小朋友在律動時間與兒保娃娃一起跳兒保操。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，兒保通報數據激增，再加上防疫讓親子共處時間增加，照顧者與兒少可預先做好生活規畫，降低親子間衝突或因應疫情影響所波動的情緒，歡迎力行家扶推動的快樂親子5步驟「不、閉、打、小、孩」，包括「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶0800-078585、「小」孩抱抱、「孩」要大笑，藉此提升正向親子關係。