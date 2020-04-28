竹縣無大型KTV 縣府加強科學園區、工業區消防安檢

台北市錢櫃KTV林森店26日發生嚴重火警釀5死，新竹縣長楊文科今天在主管會報特別要求消防局加強消防安檢查核，雖然竹縣並無大型KTV場所，但具餐飲業附設投幣式卡拉OK有約75家，縣內還有科學園區、台元科技園區、湖口工業區等，千萬不能掉以輕心，全力遏止憾事發生。

新竹縣消防局長孫福佑表示，新竹縣無類似大型KTV場所，具餐飲業附設投幣式卡拉OK約有75家，為防範疫情群聚問題，大多早已暫停營業。另外，目前消防局已正式接管科學園區消防業務，進行消防安全設施安檢及管理，近期將對縣內科學園區、台元科技園區、湖口工業區等多個工業區內的消防設備加強清查。

清查項目包含場所內「消防安全設備」是否堪用、「防火管理」應變措施是否完善，也要落實平時自主檢查，加強員工自衛消防編組訓練，才能提供民眾安全無虞消費環境，對於不合格業者將開出勸導單，要求限期盡速改善，如未於期限內改善，可要求業者停業。

孫福佑也指出，此次台北火警事件，是由於施工項目執行，所以相關管理單位將消防安全設備先行關閉，這個動作容易造成不可彌補的悲劇。消防局除平時編排相關場所消防安全檢查，維護公共安全，即日起也將特別針對有整修情形者加強督導，提醒業者整修時切勿關閉消防安全設備。

孫福佑強調，如有整修動作，業者應依據消防法規定，製定施工中消防防護計畫書，確保施工時，若有出現火源、防火區劃變更、消防安全設備部分關閉時等情形，也能有相關對應的防護措施，現場相關人員也應加強應變作為。