測未營業夜市半夜人潮略多 黃偉哲籲檢討「1968」APP

台南市長黃偉哲昨天批評交通部1968APP人潮警示功能資料失真，今天再拿資料指出，昨天沒有營業的夜市及其他縣市景點，到半夜還顯示「人潮略多」，顯然有問題，請交通部正視。

黃偉哲今天上午在永華市政中心接受媒體聯訪時表示，昨天的說法主要是反映地方避免被污名化、標籤化心聲；而且連行政院長蘇貞昌也都指稱這些軟體可以再精進。

他說，昨天晚上特別請市府同仁使用交通部APP去看，到了今天凌晨0時、1時許，從北到南都還有多處地點顯示「人潮略多」。包括新北市三峽老街、桃園的大湳公有零售市場、新竹市立動物園、南投竹山鎮商圈等地點；甚至連昨天晚上沒有營業的台南市安南區同安夜市，在凌晨1時還會「人潮略多」；半夜的動物園更不知道是人潮多還是動物多，或者是有「阿飄」。

黃偉哲表示，經市府調查台北市捷運站資料，每個捷運站在3月進站人數都有100多萬人；但台南市任何一個景點的整個月人潮都不到7萬、8萬人，結果就被列入警示景點。如果依照這個標準，那台北市捷運站都應被列入警示，但台北市只有4個景點被列入，這樣公平嗎。

他強調，交通部這套軟體的取樣及景點選擇都不公平，請交通部觀光局正視這些既有的錯誤資訊，並檢討人潮示警的功能。