景點人流控管 鄭文燦：防疫戰爭要打到最後一刻

五一連假即將到來，不僅交通部利用1968APP監測景點人流車潮，桃園市政府也在近日升級在16處知名景點推出人流警示燈號，市長鄭文燦說，自己在假日期間也有到景點訪查，基本的人潮是減少了，也希望店家都能理解是因應防疫規範與需求，他也強調，雖然連續幾天零確診，但防疫戰爭仍要打到最後一刻，不可能在未結束前有任何鬆懈的心情，還是要戒慎恐懼。

鄭文燦說，台灣經過清明連假的挑戰，但是還沒有鬆一口氣，因為五一連假接著要登場，桃園市政府推動了一個智慧化的人流管制系統，原則上可以判斷人流超過50%以上就用燈號警示，此套系統是運用大數據分析，由市府跟中華電信合作，效果不錯。

鄭文燦說，一旦人流超過60%，轄區派出所就會執行人流疏散的計畫，包括停車場也將採取「一出一進」的管理方式，務必讓人流控制在50%左右，「人流減半主要是為了避免群聚感染」，雖然各景點確實也有商家做生意的需求，但是現在能夠採取「半正常」的方式營業，主要也是為了防疫的需要，若不執行，確實會有群聚感染風險。

鄭文燦也提到，自己在每一次的連假期間，都有親自到各景點去看，基本的人潮是減少了，但是他也請各商家能夠瞭解到這段時間確實是基於防疫的需求、防疫的規範，會讓我們的人流略受到影響，不過希望在未來振興的階段，「我們要把人潮、旅客都找回來！」

至於中央流行疫情指揮中心也正在判斷國內的疫情，國內的確診案例正在減少，整個確診的數字已經連續好幾天都是零確診，不過鄭文燦認為，「防疫戰爭仍要打到最後一刻，我們不可能在未結束前有任何的鬆懈的心情，還是要戒慎恐懼。」