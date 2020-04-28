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民代批砸40億辦世界客家博覽會？ 鄭文燦駁尚未定案

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，市議員林正峰（左）今在議會質詢此事，直指如此大事，市府客家事務局未先與議會溝通，市長鄭文燦（右）說活動細節尚未定案。記者張裕珍／翻攝
全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，市議員林正峰（左）今在議會質詢此事，直指如此大事，市府客家事務局未先與議會溝通，市長鄭文燦（右）說活動細節尚未定案。記者張裕珍／翻攝

全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，市議員林正峰今在議會質詢此事，直指此活動總經費高達40億元，將在2022年8月至11月登場，一連舉辦120天，但如此大事，市府客家事務局未先與議會溝通，預算也應由中央全額編列；市長鄭文燦說，此活動尚未定案，目前仍在顧問公司評選規畫階段，議員資訊不夠「是超前批評」。

林正峰說，2022年世界客家博覽會源起，蔡英文總統出席「108年全國客家會議暨客家貢獻獎頒獎典禮」時首度對外宣示將辦理此項活動，「桃園市蔡英文2020守護臺灣」臉書社團也隨即貼文，表示是前立委蔣絜安擔任桃園市客家局長時，向鄭市長建議，並且在浪漫台三線區域治理平台會議正式提出，蔣絜安委員轉任不分區立委後，也曾當面向蘇貞昌院長建議由客委會主辦，桃園市政府承辦，經費規模30到40億元。

林認為，世界客家博覽會茲事體大，還是蔡總統競選連任的政見之一，原本就是政治意涵濃厚的活動，市府應該還沒收到客委會委託承辦公文，客家事務局竟於今年3月18日就先動支1950萬元經費，辦理世界客家博覽會策展總規畫委託專業服務案的「限制性招標」，監督機關的桃園市議會竟完全被蒙在鼓裡，市府應向議會完整報告說明。

市府客家事務局長何明光說，經費來自統籌分配款，是由議會墊付通過辦理，規畫案招標到17日，今天將進行評選，評選完之後，有關展覽的地點、經費與展覽內容會進行通盤討論規畫。

鄭文燦也說，桃園是客家第一庄，辦理世界客家博覽會可展現客家文化多元豐富具人文歷史的在地面貌，以連結到全世界客家聚落，此次市府爭取首屆博覽會在桃園舉辦，並由市府完成規畫，現階段只負責這項費用，目前總經費、展期與展場都還未定案，會等規畫案完成之後再向客委會爭取。

鄭文燦強調，總統跟立委的政見都沒有提到世界客家博覽會的數字，「不過我們當然希望爭取多一點」，博覽會將會是中央跟地方合辦的型態，像是台灣燈會一樣，至於展期多久、經費多少不是地方決定，還說議員「打太早了」，等規畫案出爐後會再審酌處理。

林正峰強調，自己不反對市府承接辦理客委會的這項活動，但是，他建議撙節開支、縮短活動期程避免長達4個月時間影響市府正常事務運作，尤其2022年8月至11月正值下屆市長暨市議員選舉競選活動最激烈時刻，他建議把活動時間提前到年初，避開選舉敏感時刻。

鄭文燦說，世界客家博覽會活動本身與選舉無關，但會通盤考量避開選舉期間。

鄭文燦 客委會

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