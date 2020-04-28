國中會考將登場 竹市開放考生留在試場休息用餐

國中會考將在5月16、17日登場，新竹市政府今天宣布，因應新冠肺炎疫情，今年首次開放讓考生留在試場休息、用餐，市府統一製作紙質用餐隔板，供考生使用，全面做好防疫。

市長林智堅表示，考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫需求及氣候變化等因素，今年在國中教育會考首次開放試場讓考生可留在原教室休息，中午用餐時間則由市府統一發放隔板，讓學生能留在教室內用餐，餐後也提供酒精濕紙巾供考生擦拭桌面，避免油漬汙染試卷。

教育處長黃錦能表示，為讓學生安心應試，目前規劃防疫措施，包含有考生動線分流地貼、提供考生消毒酒精濕巾、設置「家長連絡區」讓家長短暫停留，另在「考生休息區」也會設置安全距離。

黃錦能表示，現在已協調各考場學校，考生留在原試場休息時間比照考試時間，冷氣全面開放，並開啟試場前門、後門，試場所有窗戶，以每扇窗各開啟約10公分，確保試場通風良好。

黃錦能說，依據相關規範，考試期間居家隔離、居家檢疫以及經採檢但尚未接獲檢驗結果者，一律不得參加下月16、17日的國中教育會考，這些學生可參加補考，並採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益。

補考日期部分，黃錦能說，初步規劃於下月30、31日舉行，只是，實際補考日期將視情況，會由中央統一公告。另外，今年受疫情影響，家長不能陪考，但竹市有設置「家長連絡區」讓家長短暫停留，應變考生可能突發狀況。