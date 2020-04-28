竹縣府推觀光宣傳影片 邀民眾疫情趨緩跟著影片玩

受疫情影響，民眾減少外出遊玩，但仍擋不住想出遊的心情，新竹縣政府推出全新觀光宣傳影片，以親子遊樂為主題，影片上線3天已超過5萬觀看人次，縣長楊文科表示，疫情期間不鼓勵民眾出門，但可以在家看看觀光影片解解悶，待疫情趨緩，再跟著影片玩遍竹縣。

交旅處表示，這次影片特別邀請知名節目「二分之一強」型男班底馬丁與他的兒子安東，以「兩天一夜親子樂遊」為主題進行拍攝，同時主打跟著影片就能輕鬆遊竹縣。

2人從全台最大的客家市場「竹東中央市場」出發，體驗客家市場風情，接著到北埔賞美景、逛老街，再到峨眉湖悠遊騎乘自行車，隔天前往客家人的精神信仰象徵新埔「義民廟」參拜，到新豐紅樹林探索綠色大道及溼地，再到關西吃美食，五峰山上體驗原民射箭、看雲海，最後則是到尖石泡暖暖溫泉。

楊文科表示，這次觀光影片回響不錯，上線短短3天就突破5萬觀看人次，也希望藉由影片讓疫情期間無法出門的鄉親，一解無法旅遊之苦。也期盼這波疫情趨緩後，民眾可以跟著影片精選景點，規劃一趟竹縣小旅行，感受竹縣亮麗觀光風景、體驗客家敦厚人情、品味各式料理魅力。