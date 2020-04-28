快訊

口罩人道援助 到昨天晚上已有12萬人響應

直播／我連三日「零確診」！ 307人解除隔離

竹市2013年來首見三胞胎 林智堅送上祝福

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市自2013年後就未有三胞胎誕生，今年2月東區35歲謝維哲、陳麗慧夫妻傳來好消息，平安誕下三（女）胞胎，市長林智堅與民政處長倪冠勛到謝宅分享難得的喜悅。圖／新竹市政府提供
新竹市自2013年後就未有三胞胎誕生，今年2月東區35歲謝維哲、陳麗慧夫妻傳來好消息，平安誕下三（女）胞胎，市長林智堅與民政處長倪冠勛到謝宅分享難得的喜悅。圖／新竹市政府提供

新竹市自2013年後就未有三胞胎誕生，今年2月東區35歲謝維哲、陳麗慧夫妻傳來好消息，平安誕下三（女）胞胎，市長林智堅與民政處長倪冠勛到謝宅分享難得的喜悅，親自送上10萬元生育津貼及榮獲德國紅點設計獎的新生兒奶瓶禮盒以表祝福。

同為三個孩子父親的林智堅拜訪謝宅，與謝夫婦及阿嬤分享育兒經驗，侃侃而談過往照顧孩子半夜爬起來餵奶、陪伴他們成長的心得經驗談，最後誠摯祝福三寶「乖乖長大」。

三寶媽陳麗慧說，先生擔任竹科工程師10年，很喜歡竹市安居樂業的生活環境，居住的社區生育率很高，時常看到可愛的小朋友活蹦亂跳開心地玩耍，育兒環境很友善，讓他們堅定要生兒育女的念頭，自己由於健康因素在歷經多次流產後，終於產下三胞胎千金。

民政處長倪冠勛說，市府自去（108）年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請，並採擴大公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼等策略，無縫銜接0至5歲的教保措施，達成全面照顧，讓竹市幸福指數再上升。此外，市府也推動新校園運動及校園降溫計畫，兒童醫院及兒童探索館打造也持續進行中。

倪冠勛表示，竹市「生育津貼政策」補助第1胎1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次雙胞胎補助10萬元。如家中有0至4歲的孩子，竹市每月提供2500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則有6000元托育補助，希望這些實質有幫助的全方位福利政策，成為年輕父母在養兒育女過程中的支持與後盾。

育兒津貼 生育 林智堅

延伸閱讀

新竹市各校畢旅及集會式畢業典禮 全面停辦

不受疫情影響 竹市38屆科展改採視訊48校同步評審

五一連假提早整備 林智堅會勘新竹動物園防疫

鎵興國際移工宿舍科技防疫獲肯定 林智堅希望經驗分享

相關新聞

桃園要補助藥局買健保讀卡機 時力林于凱促高雄市跟進

時代力量高雄市議員林于凱今天呼籲高雄市長韓國瑜，與其要為醫護人員做新冠肺炎檢測，不如先了解第一線藥局的需求，比照桃園市政...

中油工作船破壞藻礁和珊瑚 環團控訴桃市府不聞不問

桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，3月28日一艘工作船在大潭藻礁區斷纜擱淺，意外破壞約0.58公頃藻礁...

風雲社團／阿昌庇護工場 弱勢服務弱勢

苗栗縣阿昌清潔庇護工場秉持「弱勢服務弱勢，讓弱勢不再 」理念，推出家用衛生紙包裝，今年規畫申請環保標章，每賣出1包捐1元，做為服務獨居長輩清潔計畫，目標服務35案，現已服務12案，每個獨居長輩背後都有故事。

通苑空汙抓不到 環局擬常駐稽查

苗栗縣通霄、苑裡連日飄散刺鼻臭味，環保局稽查人員疲於奔命，3天僅在通霄鎮梅南里查獲1件露天燃燒灰燼，行為人不見蹤影，環保局研擬在通苑地區駐點，就近稽查汙染。

苗縣空品感測器布陣 揪出汙染源

苗栗縣政府環保局今年完成500個空氣品質微型感測器部署，因此意外發現苗栗市一件瓦斯外洩案，並查獲頭份市、苗栗市各一家石化工廠違反規定，各裁罰10萬元，環保局計畫進一步研擬即時警示，第一時間打擊空氣汙染源。

竹9線強化路基 加設隔音牆

新竹縣竹9線是國道一號湖口交流道口的聯絡道，也是聯繫湖口工業區至台1線、新豐、楊梅等地的重要道路，因車流量大，路況不佳，縣府爭取中央補助款整建，將強化路基、增建隔音牆，預定11月完工。

石門水庫薑母島 船靠不了岸

石門水庫水位昨天持續下探，薑母島船不能直接靠岸，住家必須踩淤泥才能登船，年長者一個人根本上不去，北區水資源局昨天和大溪區復興里長邱焯勳等人會勘後，隨即調派機具清理通往碼頭被淤泥覆蓋的道路，方便民眾上下船。

安心上工 桃竹苗要充分利用名額

勞動部昨天起放寬「安心即時上工計畫」適用資格條件，桃園市分配到1036個名額，如果名額用完，未申請到的會以市款補助，新竹市爭取將名額提升至500個，新竹縣尚無規畫名額不夠的措施，苗栗要把分配名額用到滿。

防疫 桃竹苗畢典畢旅停辦或縮小 部分改視訊或分班辦理

受新冠肺炎疫情影響，桃竹竹苗4縣市政府陸續要求各國中小調整畢業典禮、畢業旅行規畫。新竹市府昨宣布轄內各校（含幼兒園）畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停辦，初步規畫畢典將改採班內、視訊等方式辦理，參與人員以師生為主。

桃園部分音樂班學生僅個位數 議員憂浪費教育資源

桃園市議會今日進行市政總質詢，市議員蔡永芳關心，桃園市各級學校音樂班現況，他指出，近年來國小音樂班人數漸少，國中音樂班人...

桃園突擊檢查KTV 業者嘆錢櫃大火後來客數再減少

台北市錢櫃林森店昨日發生嚴重火警，造成多人死傷，今天下午桃園市政府特針對轄內KTV場所進行突擊檢查，確保公共安全。桃園市...

防台北錢櫃KTV事件發生 桃市突襲錢櫃KTV防災逃生

台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，KTV消防安全逃生成為社會焦點，桃園市經發局、消防局今天下午發動大型KTV場所突擊...

熱門新聞

陳時中說捐口罩助世界 高雄警界口罩荒高層卻說內勤自己買

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

警示景點針對性？善化夜市攤商：官員接地氣一點

黃敏惠：中央列景點標準要一致 否則將毀民眾生計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。