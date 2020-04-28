竹市2013年來首見三胞胎 林智堅送上祝福

新竹市自2013年後就未有三胞胎誕生，今年2月東區35歲謝維哲、陳麗慧夫妻傳來好消息，平安誕下三（女）胞胎，市長林智堅與民政處長倪冠勛到謝宅分享難得的喜悅，親自送上10萬元生育津貼及榮獲德國紅點設計獎的新生兒奶瓶禮盒以表祝福。

同為三個孩子父親的林智堅拜訪謝宅，與謝夫婦及阿嬤分享育兒經驗，侃侃而談過往照顧孩子半夜爬起來餵奶、陪伴他們成長的心得經驗談，最後誠摯祝福三寶「乖乖長大」。

三寶媽陳麗慧說，先生擔任竹科工程師10年，很喜歡竹市安居樂業的生活環境，居住的社區生育率很高，時常看到可愛的小朋友活蹦亂跳開心地玩耍，育兒環境很友善，讓他們堅定要生兒育女的念頭，自己由於健康因素在歷經多次流產後，終於產下三胞胎千金。

民政處長倪冠勛說，市府自去（108）年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請，並採擴大公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼等策略，無縫銜接0至5歲的教保措施，達成全面照顧，讓竹市幸福指數再上升。此外，市府也推動新校園運動及校園降溫計畫，兒童醫院及兒童探索館打造也持續進行中。

倪冠勛表示，竹市「生育津貼政策」補助第1胎1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次雙胞胎補助10萬元。如家中有0至4歲的孩子，竹市每月提供2500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則有6000元托育補助，希望這些實質有幫助的全方位福利政策，成為年輕父母在養兒育女過程中的支持與後盾。