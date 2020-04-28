巨大黃金蟒現蹤頭屋鄉間 疑遭棄養籲飼主領回
苗栗縣政府農業處今天指出，有民眾在頭屋鄉一處空地發現長達3公尺的黃金蟒，由於體型龐大、重約上百斤，須3個大人才能抬起，不排除遭人棄養，呼籲飼主盡快出面領回。
頭屋鄉劉姓鄉民表示，在住家附近空地看到一條大蟒蛇，可能天氣太熱，剛開始一動也不動，還以為是死掉的蟒蛇，經通報頭屋鄉消防分隊以及義勇消防總隊協會成員前往捕捉，才確定是一條活的黃金蟒。
農業處指出，這條黃金蟒長約3公尺、重達上百斤，雖然個性溫馴，但為了把牠抬進桶子裡面，還是要3個人分別從前、中、後，才能抬起，應該是截至目前為止，苗栗縣野外發現最大的個體。
黃金蟒為緬甸蟒蛇白化突變種，為十分稀少的變異品種，最長可長到7公尺，主要分布於印度、斯里蘭卡、緬甸和泰國北部，懷疑是有民眾購買來飼養，但因體型日漸龐大遭棄養到郊外。
農業處表示，民眾飼養寵物之前，應先做好自身環境評估，不要中途拋棄或任意野放，如果是自行逃脫的個體，也呼籲飼主盡快出面領回，若無人認領，將依權責送往合適單位收容。
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