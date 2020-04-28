桃園要補助藥局買健保讀卡機 時力林于凱促高雄市跟進

時代力量高雄市議員林于凱今天呼籲高雄市長韓國瑜，與其要為醫護人員做新冠肺炎檢測，不如先了解第一線藥局的需求，比照桃園市政府補助藥局更新健保讀卡機。

林于凱表方示，藥局配合政府政策配售口罩，販售口罩的過程中需要使用讀卡機查驗民眾的健保卡，有些較老舊的讀卡機反應較慢，難以消化爆量的人潮，部分藥局只好自行提前更換還堪用的讀卡機，以加快速度，另有些藥局的讀卡機在反覆插拔之下耗損嚴重。

他表示，健保卡讀卡機市價每台約3900，桃園市政府就宣布將提供藥局每台2000元補助更新設備，高雄市也可比照辦理。

林于凱另以新竹市號召上百人組成志工隊協助藥局分裝口罩一事，建議高雄市比照辦理，以減輕藥局負擔。其實高雄市社會局的志願服務隊早就站出來協助藥局分裝口罩，只要藥局提出申請，志工隊就會配合協助。