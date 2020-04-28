聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園要補助藥局買健保讀卡機 時力林于凱促高雄市跟進
時代力量高雄市議員林于凱今天呼籲高雄市長韓國瑜，與其要為醫護人員做新冠肺炎檢測，不如先了解第一線藥局的需求，比照桃園市政府補助藥局更新健保讀卡機。
林于凱表方示，藥局配合政府政策配售口罩，販售口罩的過程中需要使用讀卡機查驗民眾的健保卡，有些較老舊的讀卡機反應較慢，難以消化爆量的人潮，部分藥局只好自行提前更換還堪用的讀卡機，以加快速度，另有些藥局的讀卡機在反覆插拔之下耗損嚴重。
他表示，健保卡讀卡機市價每台約3900，桃園市政府就宣布將提供藥局每台2000元補助更新設備，高雄市也可比照辦理。
林于凱另以新竹市號召上百人組成志工隊協助藥局分裝口罩一事，建議高雄市比照辦理，以減輕藥局負擔。其實高雄市社會局的志願服務隊早就站出來協助藥局分裝口罩，只要藥局提出申請，志工隊就會配合協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言