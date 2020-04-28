中油工作船破壞藻礁和珊瑚 環團控訴桃市府不聞不問

桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，3月28日一艘工作船在大潭藻礁區斷纜擱淺，意外破壞約0.58公頃藻礁，中油後續拖船動作，更造成多株珊瑚死傷不等。搶救大潭藻礁行動聯盟今天到桃園市政府前召開記者會，控訴市府對藻礁生態不聞不問，應兌現監督的責任，要求中油停工改善。

中油第三天然氣接收站正在施工中，不過日前一艘工作船斷纜擱淺。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，桃園市長鄭文燦曾經承諾，會負起全程監督的責任，如今卻不聞不問；台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，2018年鄭曾在臉書發文，要開發單位做好藻礁生態與稀有生物的保育，如未來有破壞的重大事件，將要求立即停工改善，如今已經造成0.58公頃藻礁損傷，難道這不是證據？要求鄭兌現承諾。

桃園市政府海岸管理處處長林立昌回應，據海保署調查報告指出，藻礁的損壞位置位於G1區，受損面積大約0.58公頃，最大深度為30公分，不過藻礁屬植物，為環境影響評估法所管制，因此如有違規事實，由環評主管機關行政院環境保護署進行認定並查處。

至於柴山多杯孔珊瑚，林說，目前調查報告並沒有證據顯示對其造成傷害，為慎重確認，海保署近期將再到現場確認，如查證屬實，桃市府會依野生動物保護法第18條，由於該項屬刑事案件，將犯罪行為人移送桃園地檢署依法究辦。