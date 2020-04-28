藻礁因人為拖船受損 環團籲鄭文燦兌諾促停工

中油三接工程日前因人為拖行船舶造成藻礁受損，搶救大潭藻礁行動聯盟今天到桃園市政府抗議，呼籲桃園市長鄭文燦兌現承諾要求中油停工。市府海管處表示，將待海保署會勘結果。

搶救大潭藻礁行動聯盟表示，中油第三天然氣接收站先前通過的環評內容承諾「完全避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚」，但3月28日因海象條件不佳，工作船斷纜後，船舶人為拖行路徑違反上述環評承諾，造成超過0.5公頃的藻礁受損及柴山多杯孔珊瑚傷亡。

行動聯盟召集人潘忠政表示，這次的事件造成一級保育類柴山多杯孔珊瑚消失受傷，鄭文燦曾於去年10月9日在臉書（Facebook）發文表示，「如果未來開發過程中造成藻礁生態的重大事件，將會要求中油立即停工改善」，因此呼籲鄭文燦盡速兌現承諾，要求中油停工改善。

海岸管理工程處長林立昌表示，依據環評法，本案主管機關是行政院環保署，若有任何違規事實，應由環保署進行認定及後續查處。至於柴山多杯孔珊瑚是否因此受傷害，海洋保育署近日會到現場會勘，若確認屬實，市府將依野生動物保育法規定，將犯罪嫌疑人移送桃園地檢署偵辦。