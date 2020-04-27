桃園部分音樂班學生僅個位數 議員憂浪費教育資源

桃園市議會今日進行市政總質詢，市議員蔡永芳關心，桃園市各級學校音樂班現況，他指出，近年來國小音樂班人數漸少，國中音樂班人數反多，但高中選擇音樂班學生數卻極少，恐造成教育資源浪費。教育局回應，會優先輔導訪視才藝班人數未達10人的學校，視其招生、升學情形及績效評估，會逐年辦理停招。

蔡永芳指出，桃園市新勢國小、大成國小、西門國小及忠貞國小的音樂班，3至6年級各約有10幾人，但大成國小四年級音樂班卻僅有4人；國中部分被點名的有，中壢區新明國中七年級音樂班只有8人、大園區大園國中七年級僅有6人；高中部分，107學年度，大園國中有13人自音樂班畢業，僅有3人選擇音樂班、內壢國中27人畢業，只有2人選擇升學音樂班，當年度升學音樂班比率僅7％，他質疑浪費教育資源。

桃園市長鄭文燦回應，國中音樂班升學後仍選擇高中音樂班的比例其實不低，像大成國中狀況就不錯，至於比率較低的學校，會派員前往學校瞭解。他說，不一定國小、國中讀了音樂班就一輩子都要讀音樂班，高中階段仍可以再選擇，畢竟不是每個人都想成為職業音樂家，因此可能有部分學生並不是以音樂科系為唯一升學管道，會再請教育局深入瞭解。

教育局長高安邦表示，過去家長普遍讓孩子於國小階段學習樂器，不過近年來人數逐漸下降，桃園近三年來國中音樂班學生升學至高中音樂班，整體比率分別為49%、48%及47%，人數也有流失，主要是因為家長注重國中會考及升學。他表示，未來將透過多元管道宣傳，鼓勵有才能的學生升學至藝術才能班就讀，另外也會檢討音樂班設班人數及其資源效益，經評估後淘汰音樂班的班級數。