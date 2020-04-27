聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園突擊檢查KTV 業者嘆錢櫃大火後來客數再減少
台北市錢櫃林森店昨日發生嚴重火警，造成多人死傷，今天下午桃園市政府特針對轄內KTV場所進行突擊檢查，確保公共安全。桃園市鄭文燦於市政總質詢時也表示，公安稽查不會因為防疫關係而有所假期，他強調「該查就要查！」
桃園市政府經濟發展局、警察局、消防局、衛生局及建築管理處，5局處單位今天下午對桃園區內KTV場所突擊檢查。首先前往錢櫃桃園中華店，桃市府表示，桃園中華店於3月12日進行安檢，灑水設備因有部分被擋住、火警設備有些地方不齊全、有故障等，限期改善；今天複檢已在期限內全改善，包括火警探測器、排煙設備及灑水設備等，所有設備皆無異常。
錢櫃桃園中華店吳襄理表示，平日來客數約20組，受疫情影響原已掉5成，加上昨天台北錢櫃KTV發生火警，今天更僅有9組顧客，吳指出，剩下這些會來的人多為熟客。凱悅KTV桃園店上次安檢全部過關，業者表示，平日下午顧客約30人，受疫情衝擊掉8成，今天只有4組顧客，目前全部集中在2樓包廂，此外，防疫期間，包廂分配採隔間安排，入場人數限制99人，扣掉員工大概最多僅能讓85位顧客入場歡場。
據經發局統計，桃園目前有11間大型連鎖KTV，包括桃園區5間、中壢區5間、蘆竹區1間。鄭文燦今天表示，該做的公安稽查還是會按照原來的計畫進行，針對其他特許行業，若是密閉式的娛樂空間，會請消防局等單位在一定期間內完成安檢。
對於酒店業者偷復業，鄭說，目前桃園的舞廳跟酒店皆已停業，且採嚴格追縱會再度複查，曾接獲民眾檢舉，有部分化明為暗、轉入地下，警察局、衛生局與經發局也會開一間抓一間，罰款起跳是10萬元，如果連續會加重處罰，他表示「不擔心死灰復燃」；據了解，桃園酒店頻偷復業，目前已開罰2間各10萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言