桃園突擊檢查KTV 業者嘆錢櫃大火後來客數再減少

台北市錢櫃林森店昨日發生嚴重火警，造成多人死傷，今天下午桃園市政府特針對轄內KTV場所進行突擊檢查，確保公共安全。桃園市鄭文燦於市政總質詢時也表示，公安稽查不會因為防疫關係而有所假期，他強調「該查就要查！」

桃園市政府經濟發展局、警察局、消防局、衛生局及建築管理處，5局處單位今天下午對桃園區內KTV場所突擊檢查。首先前往錢櫃桃園中華店，桃市府表示，桃園中華店於3月12日進行安檢，灑水設備因有部分被擋住、火警設備有些地方不齊全、有故障等，限期改善；今天複檢已在期限內全改善，包括火警探測器、排煙設備及灑水設備等，所有設備皆無異常。

錢櫃桃園中華店吳襄理表示，平日來客數約20組，受疫情影響原已掉5成，加上昨天台北錢櫃KTV發生火警，今天更僅有9組顧客，吳指出，剩下這些會來的人多為熟客。凱悅KTV桃園店上次安檢全部過關，業者表示，平日下午顧客約30人，受疫情衝擊掉8成，今天只有4組顧客，目前全部集中在2樓包廂，此外，防疫期間，包廂分配採隔間安排，入場人數限制99人，扣掉員工大概最多僅能讓85位顧客入場歡場。

據經發局統計，桃園目前有11間大型連鎖KTV，包括桃園區5間、中壢區5間、蘆竹區1間。鄭文燦今天表示，該做的公安稽查還是會按照原來的計畫進行，針對其他特許行業，若是密閉式的娛樂空間，會請消防局等單位在一定期間內完成安檢。