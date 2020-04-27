防台北錢櫃KTV事件發生 桃市突襲錢櫃KTV防災逃生

台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，KTV消防安全逃生成為社會焦點，桃園市經發局、消防局今天下午發動大型KTV場所突擊稽查，針對錢櫃KTV在內的4家封閉型歌唱視聽KTV、卡拉OK場所臨檢，並針對目前停業舞廳、酒店進行公共安全檢查，消防局表示，這次主要針對KTV等歌唱視聽場所的消防防災設備、自衛消防編組及逃生路線稽查，包括桃園錢櫃在內暫未發現不合格。

桃園市府經發局因應台北市錢櫃KTV火災意外，市府聯合稽查小組發動突襲轄內KTV、卡拉OK封閉型特許營業場所，執行公共安全檢查，包括稽查依規定停業的舞廳、酒店，局長郭裕信表示，該局針對轄區視聽歌唱場所定期、非定期稽查錄案，這次主要稽查業者營業場所是否符合消防安檢、建築物有無工安申報規定，避免意外發生。