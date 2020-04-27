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防台北錢櫃KTV事件發生 桃市突襲錢櫃KTV防災逃生

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，桃園市消防局突襲檢查桃園錢櫃在內的KTV場所火警探測器、受信總機、消防設備及自衛消防編組逃生路線。記者曾增勳／翻攝
台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，桃園市消防局突襲檢查桃園錢櫃在內的KTV場所火警探測器、受信總機、消防設備及自衛消防編組逃生路線。記者曾增勳／翻攝

台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，KTV消防安全逃生成為社會焦點，桃園市經發局、消防局今天下午發動大型KTV場所突擊稽查，針對錢櫃KTV在內的4家封閉型歌唱視聽KTV、卡拉OK場所臨檢，並針對目前停業舞廳、酒店進行公共安全檢查，消防局表示，這次主要針對KTV等歌唱視聽場所的消防防災設備、自衛消防編組及逃生路線稽查，包括桃園錢櫃在內暫未發現不合格。

桃園市府經發局因應台北市錢櫃KTV火災意外，市府聯合稽查小組發動突襲轄內KTV、卡拉OK封閉型特許營業場所，執行公共安全檢查，包括稽查依規定停業的舞廳、酒店，局長郭裕信表示，該局針對轄區視聽歌唱場所定期、非定期稽查錄案，這次主要稽查業者營業場所是否符合消防安檢、建築物有無工安申報規定，避免意外發生。

桃園市消防局表示，這次針對KTV等視聽歌唱場所突襲稽查各店有無依據消防法規定執行列管檢查，也現場測試火警探測器、防災受信總機及消防設備是否啟動、堪用，並檢查自衛消防編組、逃生路線及隨時監督施工單位用火、用電情形，確保消防安全。

台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，桃園市消防局突襲檢查桃園錢櫃在內的KTV場所火警探測器、受信總機、消防設備及自衛消防編組逃生路線。記者曾增勳／翻攝
台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，桃園市消防局突襲檢查桃園錢櫃在內的KTV場所火警探測器、受信總機、消防設備及自衛消防編組逃生路線。記者曾增勳／翻攝
台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，桃園市消防局突襲檢查桃園錢櫃在內的KTV場所火警探測器、受信總機、消防設備及自衛消防編組逃生路線。記者曾增勳／翻攝
台北市林森北路錢櫃KTV火警重大傷亡，桃園市消防局突襲檢查桃園錢櫃在內的KTV場所火警探測器、受信總機、消防設備及自衛消防編組逃生路線。記者曾增勳／翻攝

KTV 錢櫃

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