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頭份殯儀館增建完工啟用 西湖第二納骨塔破土

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉增建第二座納骨塔工程今天下午破土，總工程經費1億4200百萬元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉增建第二座納骨塔工程今天下午破土，總工程經費1億4200百萬元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市立殯儀館及西湖鄉納骨塔空間使用飽和，頭份市殯1.26億元增建工程今天完工啟用，西湖鄉增建第二座納骨塔工程今天破土典禮，值得一提是西湖鄉全鄉人口僅4200人左右，因納骨塔環境清幽，第一座納骨塔8000多個塔位飽和，第二座納骨塔規畫1萬8000塔位。

頭份市殯空間不敷使用，租用靈堂要排隊，頭份市2016年起規畫增建工程，總經費1億2600萬元，16間靈堂、1處牌位安靈區，另有簡易偵查庭、負壓相驗解剖室等，並加強廢水處理，今天上午舉行落成典禮，苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏、縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、立委徐志榮、頭份市長羅雪珠等人到場，祈福儀式後剪綵啟用。

羅雪珠指出，頭份市民代表會支持，及前市長徐定禎推動增建工程，啟用後可解決現有靈堂不敷使用，改善空間狹窄、動線不良、排煙不良，及安全防護不足等問題，市殯設施更加完善，提供更好的服務品質。

西湖鄉增建第二座納骨塔工程今天下午破土，總工程經費1億4200百萬元，規畫興建地下1層、地上5層樓建築，納骨櫃1萬8000座，牌位區1000座牌位，預計2021年底竣工啟用，苗栗縣副縣長鄧桂菊、西湖鄉長高阿賜等人，祭拜地藏王菩薩後，舉行破土儀式。

西湖鄉公所指出，西湖鄉第一座納骨塔1998年底啟用，地理位置佳，且周邊環境清幽，8000多個塔位飽和，第二座納骨塔推動多年，公所自籌財源編列預算，並獲代表會同意墊付，今年2月取得建築執照，工程加強周邊環境綠美化，給人公墓公園化的觀感。

苗栗縣頭份市立殯儀館增建工程，總經費1億2600萬元，今天上午舉行落成典禮。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市立殯儀館增建工程，總經費1億2600萬元，今天上午舉行落成典禮。圖／頭份市公所提供

建築 苗栗縣 徐耀昌

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